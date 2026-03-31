La actriz peruana Ximena Hoyos se pronunció tras ser captada junto con Mario Irivarren durante un viaje al balneario de Paracas, donde viajaron el fin de semana acompañados de un amigo. Las imágenes, difundidas por el programa ‘Amor y fuego’, mostraron a ambos compartiendo en el sur del país, lo que generó especulaciones tras la reciente ruptura del exchico reality con Onelia Molina.

Sin embargo, la exconductora de ‘América kids’ fue clara al descartar una relación sentimental y aseguró que no hay nada que esconder. “No tenemos nada que ocultar”, expresó ante las cámaras, explicando que el viaje se dio de manera espontánea y en un contexto de amistad.

Ximena Hoyos rompe su silencio sobre Mario Irivarren tras su viaje juntos

En el el programa ‘Amor y fuego’ se emitieron imágenes del recorrido de Mario Irivarren hacia Paracas, donde se evidenció que no viajaba solo, sino acompañado por Ximena Hoyos, quien incluso iba como copiloto en su camioneta. Este hecho avivó las especulaciones sobre un posible romance.

Al ser abordada por un reportero, la actriz y deportista explicó que el viaje no tuvo un trasfondo romántico. “Fue un plan de la nada. Me preguntó qué planes el fin de semana porque sí somos amigos, sí hablamos y todo; y yo le dije: ‘Si quieres ir a Paracas, vamos con Raúl’”, comentó. Además, restó importancia a la exposición mediática: “A Mario lo siguen hasta el baño, ¿me seguirán? Ya pues, no tenemos nada que ocultar”.

La tambien creadora de contenido negó que exista algo más que una amistad. “¿Mario y yo? Imposible, imposible, no”, afirmó. Sin embargo, también dejó entrever que mantiene confianza con el exconductor de ‘La manada’, al señalar que incluso lo ha aconsejado tras su ampay en Argentina. “Uno tiene que aprender de sus errores y ya está. Yo no voy a contar qué hablo con Mario, no voy a contar qué hablo con nadie”, manifestó.

¿Quién es Ximena Hoyos, la actriz que viajó junto con Mario Irivarren?

Ximena Hoyos Pajares tiene 30 años. La joven creadora de contenido es una actriz y figura pública que alcanzó popularidad en 2008 al formar parte del elenco del programa juvenil ‘América kids’. Tras el final del espacio, regresó a la televisión como participante de ‘Esto es guerra’, aunque luego sorprendió al integrarse a ‘Combate’, en el que también se desempeñó como reportera.

Su carrera dio un giro inesperado cuando fue diagnosticada con un tumor cerebral y una hidrocefalia, situación que la llevó a alejarse de la televisión. Luego de su recuperación, incursionó en el mundo fitness, logrando destacar internacionalmente al obtener el primer lugar en un campeonato de fisicoculturismo en Costa Rica, en la categoría bikini fitness en 2019.

Actualmente, la deportista continúa vinculada al fitness, compartiendo contenido sobre rutinas y estilo de vida saludable en redes sociales. Además, fundó su propia marca de productos deportivos llamada Xiprofit. En 2023, regresó a la pantalla chica como participante de ‘El gran chef famosos’ y hoy se desempeña como creadora de contenido digital.