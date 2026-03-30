Fernando Olivera llama "charlatancito" a Enrique Valderrama y este responde: "Usted encarna la corrupción en el país"

Fernando Olivera llama "charlatancito" a Enrique Valderrama y este responde: "Usted encarna la corrupción en el país"

La segunda semana de debate presidencial inicia con un enfrentamiento entre Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021) y Enrique Valderrama (APRA).

‘Popy’, quien en el proceso electoral del 2016 debatió contra Alan García, llamó "charlatancito" a Enrique Valderrama y este le respondió: "Usted encarna la corrupción en el país".

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Valderrama optó por contar vivencias personales para iniciar su presentación. Comentó que nació en El Porvenir (La Libertad), una zona golpeada por la inseguridad ciudadana, y que en muchos momentos tuvo que abandonar sus estudios por cuestiones económicas. En esa línea, planteó una “revolución educativa” que tendrá como base aumentar el presupuesto en este sector de 5.1% al 7.10%.

En cambio, Olivera inició su disertación con su ya clásico estilo combativo. “Cuando un pueblo sabe no lo engaña nadie. No lo engaña una japonesa. No lo engaña un mitómano miserable. No lo engaña un ladronzuelo. No lo engaña un charlatán o charlatancito”, dijo.

No es la primera vez que ‘Popy Olivera’ se enfrenta a un candidato del APRA

No se trata de la primera vez que Olivera debate con un candidato del partido de la estrella.

De hecho, a vísperas del debate de este lunes 30, el candidato de Frente de la Esperanza 2021 recordó cuando se enteró que le tocaba debatir contra Alan García y cómo se preparó para ese encuentro.

Indicó que al inicio recibió un par de llamadas de personas que le avisaron que le tocaba debatir contra Alan García y él no le dio importancia, pues pensó que era una broma. Eso cambió cuando un periodista lo llamó y le confirmó ello.

Entonces inició su preparación para el debate. Para ello, tomó en cuenta un consejo de su padre y es que lo más importante es “cómo empiezas y cómo repicas”.

“Estaba en Lima, llamé a una amiga que estaba en Madrid y le digo: Oye, estoy pensando comenzar el debate con esta frase: ‘Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sean indiferentes’. Y ella desde Madrid por teléfono me dice: ‘Es un monstruo grande que pisa fuerte’”, dijo.