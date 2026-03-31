Bolivia vs Irak HOY EN VIVO: horario, pronósticos y dónde ver la final del repechaje al Mundial 2026
La selección boliviana, que viene de eliminar a Surinam, necesita un triunfo para clasificar a un Mundial tras más de 30 años. Sigue la transmisión de la final Bolivia - Irak.
Bolivia vs Irak EN VIVO HOY | La Verde afronta su último desafío en el repechaje al Mundial 2026. Ambos equipos se verán las caras en el Estadio BBVA de Monterrey, a partir de las 10.00 p. m. (hora peruana) y 11.00 p. m. (hora boliviana), y la transmisión estará a cargo de las señales de DSports y Bolivia TV. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.
Los dirigidos por Óscar Villegas lograron su pase a la gran final de la repesca internacional gracias a su agónica remontada frente a Surinam. El ganador de la serie entre bolivianos e iraquíes accederá al grupo I de la próxima Copa del Mundo.
Bolivia se impuso 2-1 ante Surinam en semifinales. Foto: Facebook/La Verde
Horarios del Bolivia vs Irak
El partido Bolivia vs Irak arrancará a las 11.00 p. m. en Bolivia (10.00 p. m. en Perú). Para otros países, revisa la siguiente guía de horarios.
- México: 9.00 p. m.
- Colombia, Ecuador, Perú: 10.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 11.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 11.00 p. m.
- Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina: 12.00 a. m. (miércoles 1 de abril)
- España: 4.00 a. m. (miércoles 1 de abril).
Bolivia vs Irak: dónde ver final del repechaje al Mundial 2026
La transmisión por TV del Bolivia vs Irak estará a cargo de la señal de DSports para todo el territorio sudamericano; asimismo, los canales Bolivia TV y Entel TV realizarán la cobertura en suelo altiplánico.
- Argentina: DSports
- Bolivia: Bolivia TV, Entel TV
- Brasil: Cazé TV, SporTV
- Chile: DSports
- Colombia: DSports, Win Sports
- Costa Rica: Tigo Sports 2
- Ecuador: DSports
- México: TUDN, ViX Premium
- Perú: DSports
- Uruguay: DSports
- Venezuela: DSports
- Estados Unidos: Telemundo Deportes Ahora, Fox Sports 1
- España: DAZN.
¿Dónde ver Bolivia vs Irak por internet?
Si estás interesado en seguir el Bolivia vs Irak de forma online gratis a través de la plataforma streaming de DGo. Además, también puedes mantenerte al tanto de todas las incidencias con el minuto a minuto en la cobertura de La República Deportes.
Alineaciones Bolivia vs Irak: formaciones probables
La selección boliviana pondrá a sus mejor elementos, entre los que destacan Guillermo Viscarra y Miguel Terceros, va clasificar al Mundial después de 32 años.
- Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Torrez, Roberto Carlos Fernández; Gabriel Villamíl, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Fernando Nava; Enzo Monteiro.
- Irak: Ahmed Basil; Hussein Ali, Manaf Younis, Zaid Tahsen, Merchas Doshi; Ali Jassim, Kevin Yakob, peter Qwarqis, Amir Al Ammari; Ali Al Hamadi y Aymedn Hussein.
¿Dónde juegan Bolivia vs Irak por el repechaje?
La gran final del repechaje al Mundial 2026 tendrá como sede el Estadio BBVA de Monterrey (México). Dicho recinto cuenta con capacidad para albergar a más de 50.000 espectadores.
Pronóstico de Bolivia vs Irak
Así están las cuotas de las principales casas de apuestas para este compromiso. El cuadro asiático, que cuenta con una mejor ubicacion en el ranking FIFA, parte como favorito.
- Betsson: gana Bolivia (2,82), empate (2,15), gana Irak (2,42)
- Betano: gana Bolivia (2,80), empate (2,10), gana Irak (2,55)
- Bet365: gana Bolivia (2,80), empate (3,20), gana Irak (2,63)
- 1XBet: gana Bolivia (2,88), empate (3,25), gana Irak (2,61)
- Coolbet: gana Bolivia (2,70), empate (3,20), gana Irak (2,70)
- Doradobet: gana Bolivia (2,75), empate (3,25), gana Irak (2,75).
Partidos del repechaje al Mundial 2026
La Verde no será el único equipo que buscará el boleto al Mundial 2026 este martes 31 de marzo. En la UEFA también se disputarán otras 4 finales.
- Italia vs Bosnia y Herzegovina | 1.45 p. m. | ESPN
- Suecia vs Polonia | 1.45 p. m. | ESPN 2
- Kosovo vs Turquía | 1.45 p. m. | Disney Plus
- República Checa vs Dinamarca | 1.45 p. m. | Disney Plus
- RD Congo vs Jamaica | 1.45 p. m. | DSports.