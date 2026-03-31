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Ximena Hoyos responde con firmeza a críticas tras ser captada con Mario Irivarren en hospedaje: "Qué flojera explicar a cada uno"

La exconductora de ‘América Kids’, Ximena Hoyos, defendió su vínculo con Mario Irivarren. Ambos fueron vistos de viaje en Paracas, lo que despertó comentarios a raíz del ampay en Argentina.

Mario Irivarren y Ximena Hoyos estuvieron el fin de semana en Paracas junto a una amistad en común.
Mario Irivarren y Ximena Hoyos estuvieron el fin de semana en Paracas junto a una amistad en común. | Foto: composición LR/Instagram

Ximena Hoyos responde con firmeza. La actriz y exconductora de 'América Kids' confrontó las críticas que recibió en sus redes sociales tras ser vista ingresando a un hospedaje con Mario Irivarren, a quien Onelia Molina dejó recientemente a raíz de su ampay en Argentina con Said Palao y varias mujeres.

La intérprete de 30 años dejó en claro que su vínculo con el influencer es fuerte y que, sobre todo, no está dispuesta a aceptar que cuestionen la relación que ambos tienen.

PUEDES VER: Ximena Hoyos aclara si tiene una relación con Mario Irivarren tras viajar juntos a Paracas: “No tenemos nada que ocultar"

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Ximena Hoyos responde a críticas tras ser vista con Mario Irivarren

Luego de que Ximena Hoyos fuera vista ingresando a un resort veraniego en Paracas junto a Mario Irivarren, algunos usuarios acudieron a sus redes sociales para criticar el vínculo con el exchico reality, quien engañó a Onelia Molina en Argentina. Una internauta, en particular, escribió: “No tiene empatía con las mujeres o simplemente gusta de él”. Sin embargo, la actriz defendió su relación amical con Irivarren más allá de la polémica que él protagonizó. “O sea, uno tiene que dejar de ser amigo de alguien por los errores que comete”, escribió.

Sin embargo, el tema no quedó ahí, pues otro internauta respondió con una afirmativa a la duda que ella planteó. Esto llevó a que la exfigura de América TV insistiera en su argumento. “Entonces, así nadie tendría amigos ni amigas”, agregó.

Ximena Hoyos responde a críticas tras ser vista con Mario Irivarren

Ximena Hoyos responde a críticas tras ser vista con Mario Irivarren. Foto: captura Instagram

PUEDES VER: Mario Irivarren reaparece y es captado ingresando a hospedaje con exconductora de televisión, según ‘Amor y fuego’

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Más adelante, un joven le dejó el siguiente comentario que apuntaba directamente a los rumores sobre una supuesta relación amorosa con Irivarren: “No, pues, Xime. Con Mario no”. En esa línea, la influencer, que ya descartó por completo ese tipo de vínculo con el ex de Onelia, manifestó: “Qué flojera explicar a cada uno, firme”.

¿Qué dijo Ximena Hoyos sobre Mario Irivarren?

La escapada de Ximena Hoyos con Mario Irivarren fue expuesta por 'Amor y Fuego'. El programa también pudo abordar a ambos personajes, pero solo la actriz accedió a pronunciarse. Al ser consultada sobre el viaje, la expresentadora de 'América Kids' precisó que fue una actividad espontánea y que estaban en compañía de otra amistad. “Fue un plan de la nada. Me preguntó qué planes el fin de semana porque sí somos amigos, sí hablamos y todo; y yo le dije: ‘Si quieres ir a Paracas, vamos con Raúl’”, recordó.

En ese contexto, la creadora de contenido no vaciló al descartar la posibilidad de tener un romance con el modelo. “¿Mario y yo? Imposible, imposible, no”, manifestó.

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