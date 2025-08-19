Onelia Molina sorprendió a sus seguidores con una nueva faceta profesional. La integrante de 'Esto es guerra' debutó como animadora infantil en un show realizado el pasado 17 de agosto en el centro comercial Mall del Sur. Durante la presentación, la también odontóloga se mostró muy entusiasta mientras interactuaba con los niños, pero lo que más llamó la atención fue una curiosa frase que lanzó sobre el escenario que estaría relacionado con su reciente reconciliación con Mario Irivarren.

“Casi, casi como el amor que yo tengo, chiquitito”, comentó Onelia Molina frente al público. Además, la chica reality aseguró que no busca competir con Rosángela Espinoza, quien también se dedica a la animación infantil y cobra alrededor de S/5.000 por show. “Yo no compito con nadie, yo hago mi chamba”, afirmó.

'Amor y fuego' difundió las imágenes del evento y no dudó en comentar el desempeño de la joven en esta nueva faceta. El programa calificó la actuación de la influencer como “gritos”, haciendo referencia al estilo con el que trataba de animar a los presentes. Sin embargo, Onelia Molina explicó que no es la primera vez que realiza shows infantiles y que lo viene haciendo desde diciembre del año pasado.

Durante la presentación en Mall del Sur, la odontóloga compartió escenario con una colega que anunció que repartirían pelotas pequeñas entre los niños.