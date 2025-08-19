HOYSuscripcion LR Focus

EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela
Espectáculos

Onelia Molina debuta como animadora infantil y sorprende con curioso comentario durante su show: "Como el amor que tengo, chiquitito

La integrante de 'Esto es guerra' sorprendió al aparecer animando un show infantil en un centro comercial y lanzó una frase que sería una indirecta para Mario Irivarren.

Onelia Molina aseguró que no compite con Rosángela Espinoza. Foto: composición LR/difusión
Onelia Molina sorprendió a sus seguidores con una nueva faceta profesional. La integrante de 'Esto es guerra' debutó como animadora infantil en un show realizado el pasado 17 de agosto en el centro comercial Mall del Sur. Durante la presentación, la también odontóloga se mostró muy entusiasta mientras interactuaba con los niños, pero lo que más llamó la atención fue una curiosa frase que lanzó sobre el escenario que estaría relacionado con su reciente reconciliación con Mario Irivarren.

“Casi, casi como el amor que yo tengo, chiquitito”, comentó Onelia Molina frente al público. Además, la chica reality aseguró que no busca competir con Rosángela Espinoza, quien también se dedica a la animación infantil y cobra alrededor de S/5.000 por show. “Yo no compito con nadie, yo hago mi chamba”, afirmó.

lr.pe

Onelia Molina se lanza como animadora infantil y manda curioso mensaje

'Amor y fuego' difundió las imágenes del evento y no dudó en comentar el desempeño de la joven en esta nueva faceta. El programa calificó la actuación de la influencer como “gritos”, haciendo referencia al estilo con el que trataba de animar a los presentes. Sin embargo, Onelia Molina explicó que no es la primera vez que realiza shows infantiles y que lo viene haciendo desde diciembre del año pasado.

Durante la presentación en Mall del Sur, la odontóloga compartió escenario con una colega que anunció que repartirían pelotas pequeñas entre los niños. En ese momento, la competidora de 'Esto es guerra' aprovechó para agregar la frase: “Casi, casi como el amor que yo tengo, chiquitito”, comentario que se interpretó como una indirecta relacionada a su relación con Mario Irivarren.

