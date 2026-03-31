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Perú vs Honduras EN VIVO por amistoso internacional: hora y canales para ver el partido

La Bicolor se enfrenta a Honduras en un partido amistoso que genera expectativa por ver nuestros rostros en el once titular.

La selección peruana se mide a Honduras en un importante partido. Foto: Lr/Jazmin Ceras
La selección peruana se mide a Honduras en un importante partido. Foto: Lr/Jazmin Ceras

La selección peruana se mide a Honduras en un partido amistoso por la fecha FIFA, en el Estadio Municipal Butarque, desde la 1.00 p. m. El cuadro nacional viene de caer 2-0 contra Senegal y buscará reanimarse con una victoria ante el cuadro centroamericano. El partido lo podrás seguir por ATV y América TV. El cuadro nacional parte como favorito.

Mano Menezes afirmó que funcionará como un indicador del estado físico y táctico de su equipo. En este sentido, se anticipa que en el enfrentamiento contra la selección de Honduras, el técnico implementará modificaciones en la alineación para evaluar a los jugadores que no tuvieron la oportunidad de participar en el encuentro anterior contra Senegal.

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¿A qué hora juega Perú - Honduras el amistoso internacional?

El segundo amistoso de la selección peruana en el 2026 empezará a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana).

  • Honduras, México: 12.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 1.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
  • Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina: 4.00 p. m.
  • España: 8.00 p. m.

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¿Dónde ver el partido de la selección peruana ante Honduras?

El encuentro entre Perú vs Honduras, que se realizará en el marco de la fecha FIFA de marzo 2026, se podrá ver a través de América TV (canal 4), ATV (canal 9) y Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD en cable).

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Lista de convocados de la selección peruana

Se espera que el entrenador Mano Menezes le brinde minutos a jugadores como Joao Grimaldo, César Inga y Jairo Concha en el duelo frente a los centroamericanos.

  • Arqueros: Pedro Gallese, Diego Enríquez, Diego Romero
  • Defensas: Alfonso Barco, César Inga, Fabio Gruber, Marco Huamán, Marcos López, Martín Zegarra, Miguel Araujo, Oliver Sonne
  • Mediocampistas: Adrián Quiroz, André Carrillo, Erick Noriega, Jairo Concha, Jairo Vélez, Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell, Yoshimar Yotún
  • Delanteros: Adrián Ugarriza, Álex Valera, Joao Grimaldo, Juan Pablo Goicochea, Kenji Cabrera.
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