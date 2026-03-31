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Mario Irivarren comparte fotos con Ximena Hoyos tras reciente viaje a Paracas en medio de rumores de romance

Mario Irivarren publica imágenes junto a Ximena Hoyos tras su viaje a Paracas y reaviva rumores sobre un posible romance a solo días después de haber terminado su relación con Onelia Molina.

Mario Irivarren y Ximena Hoyos fueron captados por 'Amor y fuego'. Foto: Composición LR/Captura/Facebook
Mario Irivarren y Ximena Hoyos fueron captados por 'Amor y fuego'. Foto: Composición LR/Captura/Facebook

El influencer peruano Mario Irivarren vuelve a ubicarse en el centro de la atención mediática luego de compartir una publicación en redes sociales junto a Ximena Hoyos, tras haber sido captados viajando a Paracas durante el último fin de semana. La difusión de estas imágenes coincidió con su reciente ruptura sentimental, lo que intensificó las especulaciones sobre un posible romance.

La aparición conjunta de Mario Irivarren y Ximena Hoyos generó una ola de reacciones entre los usuarios en plataformas digitales, quienes interpretaron la cercanía entre ambos como algo más que una amistad. Sin embargo, la propia actriz salió al frente para aclarar la situación, en un contexto marcado por la exposición mediática del exchico reality.

Mario Irivarren sorprende con fotos junto a Ximena Hoyos.

Mario Irivarren sorprende con fotos junto a Ximena Hoyos.

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Mario Irivarren comparte fotos con Ximena Hoyos tras viaje a Paracas

El programa 'Amor y fuego' difundió imágenes donde se observa a Irivarren conduciendo su vehículo con la exconductora de TV como copiloto rumbo al balneario de Paracas. Posteriormente, ambos fueron vistos ingresando a un hotel, aunque trascendió que no se encontraban solos, sino acompañados por un amigo, lo que dio un matiz distinto a las primeras versiones.

Tras la emisión del reportaje, Mario Irivarren decidió compartir en su cuenta oficial de Instagram una serie de fotografías de su viaje. En estas instantáneas se le aprecia realizando actividades recreativas, como el kite surf, y también posando junto a Ximena Hoyos. La publicación estuvo acompañada del mensaje “Paracas, amigos y kite surf”, lo que reforzó la idea de un viaje en grupo y sin implicancias sentimentales.

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Ximena Hoyos habla sobre su relación con Mario Irivarren

Luego de que las imágenes en el programa de espectáculos se viralizaran, Ximena Hoyos brindó declaraciones para aclarar su vínculo con Mario Irivarren y descartar cualquier tipo de relación amorosa. La actriz explicó que el viaje surgió de manera espontánea y que ambos mantienen una amistad cercana desde hace tiempo.

“Fue un plan de la nada. Me preguntó qué hacía el fin de semana porque sí somos amigos, sí hablamos y todo; y yo le dije: ‘Si quieres ir a Paracas, vamos con Raúl’”, señaló, dejando en claro que el viaje incluyó a un tercer acompañante y que no tuvo un trasfondo romántico.

Asimismo, la actriz restó importancia a la exposición mediática que rodea a Mario Irivarren y a su entorno cercano. “A Mario lo siguen hasta el baño, ¿me seguirán? Ya pues, no tenemos nada que ocultar”, expresó con tono distendido, evidenciando su incomodidad frente a la constante atención de los medios.

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