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Ciencia

Científicos de Singapur mezclan hojas de mango y magnesio para crear un metal resistente que amortigua vibraciones

Esta innovadora técnica ofrece una alternativa ecológica al utilizar residuos agrícolas en la fabricación de componentes estructurales.

La alianza entre metales y biomasa vegetal genera un rendimiento competitivo a través de la reutilización de residuos orgánicos.
La alianza entre metales y biomasa vegetal genera un rendimiento competitivo a través de la reutilización de residuos orgánicos. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

Investigadores de la Universidad Nacional de Singapur transforman el magnesio puro mediante el uso de polvo de hojas secas de mango. Esta innovadora aleación, elaborada a partir de residuos agrícolas, incrementa en casi un 54% la capacidad del metal para amortiguar vibraciones, según un estudio publicado en la revista Metals. Este avance científico propone una alternativa ecológica que aprovecha los desechos orgánicos para mejorar los componentes estructurales de alta precisión.

Este elemento químico destaca en diversas industrias avanzadas por su baja densidad y excelente maquinabilidad. La integración de biomasa vegetal impulsa el desarrollo de materiales sostenibles, que mantienen un rendimiento superior en aplicaciones técnicas. De acuerdo con los autores del estudio, esta estrategia abre nuevas oportunidades hacia una ingeniería verde, sin sacrificar la resistencia mecánica esencial en sectores como la aeronáutica y la automoción.

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¿Cómo es el proceso de creación con mango?

La fabricación utiliza hojas secas de la fruta —conocidas científicamente como Mangifera— que se reducen a polvo mediante molienda. Este insumo vegetal se mezcla con magnesio metálico, que constituye el 5% de la mezcla total. La técnica aprovecha los residuos biológicos para crear una base estructural sólida y ligera desde su origen.

Durante el proceso de sinterización, el componente orgánico se vaporiza, generando microporos en la estructura metálica. Aunque la porosidad suele considerarse un defecto, en este caso representa una ventaja, ya que "incrementa la capacidad de absorción de impactos del compuesto". Este fenómeno físico redefine la utilidad de los espacios vacíos en la ingeniería.

Proceso de la creación del metal con hojas de mango. Foto: Ilustración con IA/ChatGPT

Proceso de la creación del metal con hojas de mango. Foto: Ilustración con IA/ChatGPT

El equipo de Singapur fijó la temperatura de extrusión en 350 °C para asegurar la integridad mecánica del metal. Este rango térmico previene la carbonización excesiva y evita fallos en las propiedades finales del producto. El equilibrio alcanzado garantiza un material resistente, con una densidad optimizada para su uso en aplicaciones industriales.

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¿Cómo es el metal resultante?

Este nuevo compuesto conserva la ligereza del magnesio y mejora su capacidad de amortiguación ante vibraciones constantes. Esta propiedad resulta crítica en componentes automotrices, estructuras sometidas a cargas dinámicas y en el sector aeronáutico actual.

La alianza entre metales y biomasa vegetal genera un rendimiento competitivo mediante la reutilización de residuos orgánicos. Los expertos afirman que este avance "abre una ruta hacia materiales más sostenibles", lo que ayuda a mitigar el impacto ambiental de los métodos de fabricación tradicionales.

A pesar de que el desarrollo aún se encuentra en una escala experimental, los científicos aseguran que estos hallazgos establecen una base sólida para el futuro. La optimización del diseño metal‑biomasa permitirá una mejor formulación técnica y garantiza la escalabilidad industrial a corto plazo.

¿Existen otros alimentos que podrían ser clave como el mango?

La literatura científica confirma que la biomasa de productos agrícolas optimiza las propiedades mecánicas en matrices poliméricas. Las cáscaras y hojas de cultivos actúan como refuerzos ecológicos sostenibles frente a los componentes sintéticos tradicionales en los “metal matrix composites” (MMC).

Actualmente, los restos de arroz y frutos secos son objeto de estudio para reducir el peso de los materiales en industrias emergentes. Según los expertos, “los residuos de plantas pueden incorporarse en matrices” con el fin de potenciar la innovación técnica sin depender exclusivamente del mango o el magnesio.

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