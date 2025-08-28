HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     
Streamers

Patricio Parodi expone dieta de Onelia Molina y conductores de podcast reaccionan entre risas: "Pobre Mario"

Onelia Molina habló de su dieta, pero fue Patricio quien reveló la extraña mezcla que dejó al podcast en shock.

Usuarios apoyan a Onelia Molina tras revelar peculiar combinación de alimentos.
Usuarios apoyan a Onelia Molina tras revelar peculiar combinación de alimentos. | Foto: composición LR/ TVMOS+/YouTube

Durante el podcast 'Doble Sentido', la chica reality Onelia Molina sorprendió al revelar detalles de su estricta alimentación. La odontóloga explicó que suele mantener una dieta muy controlada, lo que desató las risas de sus compañeros cuando Patricio Parodi intervino para contar una particular anécdota. Roxana Molina no tardó en bromear con la situación.

Patricio Parodi expone dieta de Onelia Molina y conductores de podcast reaccionan

El chico reality Patricio Parodi reveló, entre carcajadas, que presenció una curiosa escena relacionada con los hábitos alimenticios de Onelia, lo que generó un momento divertido entre los conductores Roxana Molina y Piero Arenas.

PUEDES VER: Usuarios comparan a Curwen con actor peruano Emanuel Soriano por su parecido y bromean en redes: "Es la versión según Michel Alexander"

lr.pe

Onelia, fiel a su disciplina fitness, confesó que uno de sus hábitos es consumir huevo y avena como parte de su dieta. Sin embargo, Patricio interrumpió para confirmar que no solo lo dice, sino que realmente lo hace: “Onelia sacó su táper de huevo duro y su táper con su avena. Parte la clara y la yema, la pone en la avena, es una cucharada de avena con huevo”.

La confesión dejó a todos en shock, especialmente a Roxana Molina, quien no pudo evitar lanzar una broma que hizo reír al grupo: “¡Pobre Mario!”, en referencia a la pareja de Onelia y a los posibles efectos digestivos de esa mezcla.

PUEDES VER: Furrey revela en qué gastó sujeto que robó sus tarjetas en pleno accidente: “Le invité el chifa”

lr.pe

Frente a las risas, Onelia trató de defenderse explicando el contexto de lo ocurrido. “Es cierto que yo como una cucharada, una cucharada, pero ese día estaba en el auto, y como estaba manejando, ya no sabía qué hacer con el huevo, así que lo solté en el táper con la avena. La comida no se bota, así que me lo comí así. Los chicos se ganaron con eso”, relató entre risas.

Usuarios ofrecen su apoyo a Onelia Molina y revelan otras combinaciones poco convencionales

La anécdota, aunque insólita, dejó claro que la influencer se toma muy en serio su alimentación, aunque a veces eso implique combinaciones muy extrañas. Por su parte, usuarios en TikTok revelaron que no es la única y agregaron otras singulares mezclas. "Yo como una cucharada de comida, o sea arroz y una cucharada de sopa", "Yo como una cucharada de huevo revuelto y otra de avena", "Si soy", bromearon cibernautas.

Notas relacionadas
Onelia Molina confiesa su deseo de ser madre a los 30 años y no coincide con la postura de Mario Irivarren: ''Son diferentes maneras de pensar''

Onelia Molina confiesa su deseo de ser madre a los 30 años y no coincide con la postura de Mario Irivarren: ''Son diferentes maneras de pensar''

LEER MÁS
Onelia Molina debuta como animadora infantil y sorprende con curioso comentario durante su show: "Como el amor que tengo, chiquitito

Onelia Molina debuta como animadora infantil y sorprende con curioso comentario durante su show: "Como el amor que tengo, chiquitito

LEER MÁS
Mario Irivarren confiesa por primera vez si quiere una familia con Onelia Molina: "Si ambos estamos de acuerdo"

Mario Irivarren confiesa por primera vez si quiere una familia con Onelia Molina: "Si ambos estamos de acuerdo"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Full Mood: el nuevo programa de streaming que reúne a influencers para comentar las últimas tendencias

Full Mood: el nuevo programa de streaming que reúne a influencers para comentar las últimas tendencias

LEER MÁS
Mood Cast: el nuevo programa streaming que mezclara cultura pop con temas de actualidad social

Mood Cast: el nuevo programa streaming que mezclara cultura pop con temas de actualidad social

LEER MÁS
Tech Mood: el nuevo programa de streaming que vuelve simple la tecnología para todo el público peruano

Tech Mood: el nuevo programa de streaming que vuelve simple la tecnología para todo el público peruano

LEER MÁS
Gerardo Pe se incomoda con productor de 'Good Time' por broma sobre su relación con Roxana Molina: “Muy desatinado”

Gerardo Pe se incomoda con productor de 'Good Time' por broma sobre su relación con Roxana Molina: “Muy desatinado”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Champions League: Los únicos jugadores peruanos que ganaron la 'Orejona' en la historia

Esta es la historia de Duke, el perro que fue elegido 'alcalde' 4 veces en un pueblo de EEUU

Iquitos: motociclista fallece tras ser embestido por cisterna

Streamers

Full Mood: el nuevo programa de streaming que reúne a influencers para comentar las últimas tendencias

Mood Cast: el nuevo programa streaming que mezclara cultura pop con temas de actualidad social

Tech Mood: el nuevo programa de streaming que vuelve simple la tecnología para todo el público peruano

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Poder Judicial: ordenan sancionar al Jurado Nacional de Elecciones por no inscribir al partido de Duberlí Rodríguez

Juliana Oxenford critica posible salida del Perú de la Corte IDH: "Están haciendo exactamente lo mismo que Fujimori"

¡Como si fuera el presidente!: ministros defienden a Nicanor Boluarte de allanamiento en su domicilio

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota