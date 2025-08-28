Patricio Parodi expone dieta de Onelia Molina y conductores de podcast reaccionan entre risas: "Pobre Mario"

Durante el podcast 'Doble Sentido', la chica reality Onelia Molina sorprendió al revelar detalles de su estricta alimentación. La odontóloga explicó que suele mantener una dieta muy controlada, lo que desató las risas de sus compañeros cuando Patricio Parodi intervino para contar una particular anécdota. Roxana Molina no tardó en bromear con la situación.

Patricio Parodi expone dieta de Onelia Molina y conductores de podcast reaccionan

El chico reality Patricio Parodi reveló, entre carcajadas, que presenció una curiosa escena relacionada con los hábitos alimenticios de Onelia, lo que generó un momento divertido entre los conductores Roxana Molina y Piero Arenas.

Onelia, fiel a su disciplina fitness, confesó que uno de sus hábitos es consumir huevo y avena como parte de su dieta. Sin embargo, Patricio interrumpió para confirmar que no solo lo dice, sino que realmente lo hace: “Onelia sacó su táper de huevo duro y su táper con su avena. Parte la clara y la yema, la pone en la avena, es una cucharada de avena con huevo”.

La confesión dejó a todos en shock, especialmente a Roxana Molina, quien no pudo evitar lanzar una broma que hizo reír al grupo: “¡Pobre Mario!”, en referencia a la pareja de Onelia y a los posibles efectos digestivos de esa mezcla.

Frente a las risas, Onelia trató de defenderse explicando el contexto de lo ocurrido. “Es cierto que yo como una cucharada, una cucharada, pero ese día estaba en el auto, y como estaba manejando, ya no sabía qué hacer con el huevo, así que lo solté en el táper con la avena. La comida no se bota, así que me lo comí así. Los chicos se ganaron con eso”, relató entre risas.

Usuarios ofrecen su apoyo a Onelia Molina y revelan otras combinaciones poco convencionales

La anécdota, aunque insólita, dejó claro que la influencer se toma muy en serio su alimentación, aunque a veces eso implique combinaciones muy extrañas. Por su parte, usuarios en TikTok revelaron que no es la única y agregaron otras singulares mezclas. "Yo como una cucharada de comida, o sea arroz y una cucharada de sopa", "Yo como una cucharada de huevo revuelto y otra de avena", "Si soy", bromearon cibernautas.