Onelia Molina no descarta convertirse en madre tras polémica reconciliación con Mario Irivarren: "En algún momento"
La participante Onelia Molina también aclaró sobre las náuseas que había presentado recientemente en 'Esto es guerra'. La reacción de Mario Irivarren a sus declaraciones fue captada en vivo.
- Onelia Molina sobre anillo de oro que le regaló Diego Chávarri: "Se lo devolvería para que (lo) pueda vender"
- Onelia Molina afirma que ama a Mario Irivarren e ignora críticas tras confirmar reconciliación: “Estamos tranquilos”
Tras su polémica reconciliación con Mario Irivarren, Onelia Molina abrió su corazón en un íntimo segmento de 'Esto es guerra' y reveló que le gustaría ser madre. "Sí, en algún momento", aseguró la odontóloga, luego de ser consultada al respecto por Renzo Schuller, uno de los conductores del programa de competencia.
Irivarren, uno de los rostros más conocidos de la televisión, también se encontraba presente en esa sección del reality de América TV. Su reacción a la confesión de su pareja quedó captada por las cámaras en vivo y en directo.
PUEDES VER: Mario Irivarren acusa a ‘Esto es guerra’ de exponerlo con preguntas polémicas para ganar rating: “A costa de mi incomodidad”
Onelia Molina revela que quiere ser madre tras reconciliación con Mario Irivarren
Todo sucedió en el segmento de 'Esto es guerra' llamado La terapia, cuando Renzo Schuller tomó la palabra para consultarle a Onelia Molina si le gustaría ser madre. El conductor argumentó que entendía que Mario Irivarren y ella tenían poco tiempo juntos y que un tema tan importante como ese no podía planificarse de un día para otro, pero de todas maneras le planteó la pregunta.
En ese sentido, la odontóloga respondió con tranquilidad que sí. Aunque no dio una fecha exacta, detalló que venía de una familia que vive en armonía, lo que le alentaría a convertirse en progenitora más adelante. "Sí, yo creo que quiero ser mamá en algún momento. Vengo de una familia que es súper linda, súper unida", declaró.
PUEDES VER: Hermana de Alejandra Baigorria rompe su silencio tras agredir a su madre y pide perdón: "Me duele profundamente"
Onelia Molina descarta estar embarazada de Mario Irivarren
Minutos antes, Renzo Schuller leyó una duda planteada por un seguidor de 'Esto es guerra', quien consultó sobre las náuseas que Onelia Molina había presentado recientemente en el programa. "¿Tus náuseas fueron porque pronto llegará un 'Marito' o una 'Onelita'?", se escuchó.
Luego de escuchar la pregunta, la participante no dudó en descartar encontrarse en la 'dulce espera' y explicó por qué se encontraba mal. "La verdad es que no. Aún no tengo ningún bebito en mi vientre. Así que tranquilos, no iba por ahí. Simplemente fue una mala noche. Comí demasiado y la competencia, que es súper fuerte, me dio náuseas y mareos", argumentó. Mario Irivarren, quien se encontraba a su lado, escuchó y miró atentamente a su pareja, sin decir ni una sola palabra.