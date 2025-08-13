Onelia Molina y Mario Irivarren se reconciliaron recientemente, luego de una ruptura mediática en medio de la boda de Alejandra Baigorria. | Foto: composición LR/Instagram/América TV

Tras su polémica reconciliación con Mario Irivarren, Onelia Molina abrió su corazón en un íntimo segmento de 'Esto es guerra' y reveló que le gustaría ser madre. "Sí, en algún momento", aseguró la odontóloga, luego de ser consultada al respecto por Renzo Schuller, uno de los conductores del programa de competencia.

Irivarren, uno de los rostros más conocidos de la televisión, también se encontraba presente en esa sección del reality de América TV. Su reacción a la confesión de su pareja quedó captada por las cámaras en vivo y en directo.

Onelia Molina revela que quiere ser madre tras reconciliación con Mario Irivarren

Todo sucedió en el segmento de 'Esto es guerra' llamado La terapia, cuando Renzo Schuller tomó la palabra para consultarle a Onelia Molina si le gustaría ser madre. El conductor argumentó que entendía que Mario Irivarren y ella tenían poco tiempo juntos y que un tema tan importante como ese no podía planificarse de un día para otro, pero de todas maneras le planteó la pregunta.

En ese sentido, la odontóloga respondió con tranquilidad que sí. Aunque no dio una fecha exacta, detalló que venía de una familia que vive en armonía, lo que le alentaría a convertirse en progenitora más adelante. "Sí, yo creo que quiero ser mamá en algún momento. Vengo de una familia que es súper linda, súper unida", declaró.

Onelia Molina descarta estar embarazada de Mario Irivarren

Minutos antes, Renzo Schuller leyó una duda planteada por un seguidor de 'Esto es guerra', quien consultó sobre las náuseas que Onelia Molina había presentado recientemente en el programa. "¿Tus náuseas fueron porque pronto llegará un 'Marito' o una 'Onelita'?", se escuchó.

Luego de escuchar la pregunta, la participante no dudó en descartar encontrarse en la 'dulce espera' y explicó por qué se encontraba mal. "La verdad es que no. Aún no tengo ningún bebito en mi vientre. Así que tranquilos, no iba por ahí. Simplemente fue una mala noche. Comí demasiado y la competencia, que es súper fuerte, me dio náuseas y mareos", argumentó. Mario Irivarren, quien se encontraba a su lado, escuchó y miró atentamente a su pareja, sin decir ni una sola palabra.