Onelia Molina incómoda por tiktoker 'Gatito' en plena grabación de podcast: “¿Quién es este?”

El malestar se intensificó cuando el tiktoker afirmó no conocer a Onelia Molina, quien respondió con visible molestia. Roxana Molina intervino para calmar la situación.

"Te comportas", arremetió chica reality en podcast.
"Te comportas", arremetió chica reality en podcast. | Foto: composición LR/ TVMOS+/YouTube

Onelia Molina vivió un tenso momento con un invitado al podcast 'Doble sentido' y su incomodidad fue evidente. Todo se originó cuando el tiktoker Sebastián Coriat, conocido como 'Gatito', cuestionó a la chica reality comentando que no la conocía, pese a su fuerte popularidad en programas de televisión. Al respecto, los otros conductores del programa, Roxana Molina y Patricio Parodi, tuvieron que pedir calma en el set.

Tiktoker 'Gatito' cuestiona a Onelia Molina en podcast

De acuerdo a la transmisión de Doble sentido' en Youtube, el tiktoker 'Gatito' fue uno de los invitados al podcast que conduce Onelia Molina. En un inicio, el creador de contenido se mostró asombrado con la presencia de un perrito en pleno set y esto generó incomodidad en la chica reality. "¿Por qué hay un perro ahí?", cuestionó.

PUEDES VER: Ibai Llanos queda sorprendido luego de probar ceviche con tiradito y dice que no hay algo mejor: "Qué cosa más buena"

lr.pe

De esta forma, la chica reality tomó con desazón la pregunta y enfatizó que su perrita Nieve es parte importante de su hogar. "Se llama Nieve, es mi hija, te comportas, más bien ¿quién es este?, más te vale que la trates bien, si no vas a estar en problemas", arremetió.

Sin embargo, el momento tenso no acabó allí debido a que el tiktoker mencionó que no conocía a la influencer. "Preséntate, yo no te conozco", comentó. Tras ello, Onelia Molina indicó con bastante molestia: "Yo tampoco". Al respecto, Roxana Molina intervino y trató de calmar la situación. "Chicos, se pueden comportar", indicó.

¿Quiénes integran el podcast 'Doble sentido' en Youtube?

El podcast 'Doble sentido' en el canal TVMOS+ se estrenó hace tres meses. Inicialmente estaba integrado por Onelia Molina y Roxana Molina, luego se integró Patricio Parodi. También tuvo la participación de Piero Arenas.

PUEDES VER: Jazmín Pinedo se reencuentra con su expareja Jesús Neyra y aparentan ser desconocidos: "Creo que nos hemos cruzado"

lr.pe

Cabe resaltar, que dicho canal en Youtube cuenta con otros cinco podcast. Uno de ellos es 'Mamá cero' integrado por Karina Rivera y Angie Arizaga.

