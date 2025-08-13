Mario Irivarren acusa a ‘Esto es guerra’ de exponerlo con preguntas polémicas para ganar rating: “A costa de mi incomodidad”
Tras la renuncia de Roxana Maolina al podcast 'Doble sentido' en vivo por un incómodo momento, Mario Irivarren no dudó en respaldarla y mencionar su situación en 'Esto es guerra'.
La sorpresiva renuncia de Rosana Molina al programa 'Doble sentido' durante una transmisión en vivo no solo sacudió las redes sociales, sino también a la farándula nacional. Su salida dejó entrever tensiones detrás de cámaras y rápidamente generó reacciones entre figuras del medio. Uno de los primeros en pronunciarse fue Mario Irivarren, quien no dudó en respaldar la decisión de la conductora, asegurando que él habría hecho lo mismo si estuviera en su lugar.
El exchico reality aprovechó la ocasión para lanzar una crítica directa a 'Esto es guerra', acusando al programa de exponer su privacidad. "Yo no vengo acá a que me pongas al centro a costa de mi incomodidad, porque eso ya me pasa allá (en 'EEG')", expresó con firmeza, dejando claro que la presión mediática que enfrenta en televisión no debería replicarse en otros espacios como su podcast 'Good Time'.
Mario Irivarren acusa a 'Esto es guerra' de exponerlo
Todo comenzó cuando Mario Irivarren abordó el caso de Rosana Molina en el podcast 'Good Time', cuestionando el ambiente de tensión que, según él, se percibe en 'Doble Sentido'. "Parece que se chancaran entre ellos", comentó, al comparar ese espacio con el suyo. Luego añadió: "Si a ustedes les digo 'con esto no me molesten', acá todo el mundo finge demencia”, en referencia a situaciones que lo incomodan y que, según él, no deberían ignorarse.
Sus palabras fueron respaldadas por sus compañeros Gerardo Pe y Laura Spoya, con quienes ha consolidado una dinámica más empática y respetuosa. Irivarren también recordó que, al inicio de 'Good Time', el productor Abneer Robles tenía una visión más cercana a la televisión tradicional: "Tenía esa mentalidad de producción de televisión, de: '¿Y si de la nada te traigo alguien que te incomoda y te lo pongo en el estudio?'".
Ante esa posibilidad, Mario fue enfático al establecer sus límites: "Es como que no, papito, eso no va a pasar porque si tú lo haces yo me paro de esta mesa y no me vuelves a ver. A mí me vas a jod** con algo que no quiero, yo me quito. No te lo voy a permitir. Yo no vengo a pasarla mal". Finalmente, expresó su malestar con 'Esto es guerra', donde afirma que ya enfrenta suficiente exposición. Yo no vengo acá a que me pongas al centro, a que hagas números a costa de mi incomodidad, porque eso ya me pasa allá y no quiero que me pase acá", afirmó tajantemente.