HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     
Espectáculos

Mario Irivarren acusa a ‘Esto es guerra’ de exponerlo con preguntas polémicas para ganar rating: “A costa de mi incomodidad”

Tras la renuncia de Roxana Maolina al podcast 'Doble sentido' en vivo por un incómodo momento, Mario Irivarren no dudó en respaldarla y mencionar su situación en 'Esto es guerra'.

Mario Irrivarren no dudó en pronunciarse sobre 'Esto es guerra' tras el caso de Roxana Molina.
Mario Irrivarren no dudó en pronunciarse sobre 'Esto es guerra' tras el caso de Roxana Molina. | Foto: composición LR/Good Time/América TV

La sorpresiva renuncia de Rosana Molina al programa 'Doble sentido' durante una transmisión en vivo no solo sacudió las redes sociales, sino también a la farándula nacional. Su salida dejó entrever tensiones detrás de cámaras y rápidamente generó reacciones entre figuras del medio. Uno de los primeros en pronunciarse fue Mario Irivarren, quien no dudó en respaldar la decisión de la conductora, asegurando que él habría hecho lo mismo si estuviera en su lugar.

El exchico reality aprovechó la ocasión para lanzar una crítica directa a 'Esto es guerra', acusando al programa de exponer su privacidad. "Yo no vengo acá a que me pongas al centro a costa de mi incomodidad, porque eso ya me pasa allá (en 'EEG')", expresó con firmeza, dejando claro que la presión mediática que enfrenta en televisión no debería replicarse en otros espacios como su podcast 'Good Time'.

PUEDES VER: Onelia Molina lanza inesperado comentario sobre posible fin de amistad entre Mario Irivarren y Alejandra Baigorria: "No influye"

lr.pe

Mario Irivarren acusa a 'Esto es guerra' de exponerlo

Todo comenzó cuando Mario Irivarren abordó el caso de Rosana Molina en el podcast 'Good Time', cuestionando el ambiente de tensión que, según él, se percibe en 'Doble Sentido'. "Parece que se chancaran entre ellos", comentó, al comparar ese espacio con el suyo. Luego añadió: "Si a ustedes les digo 'con esto no me molesten', acá todo el mundo finge demencia”, en referencia a situaciones que lo incomodan y que, según él, no deberían ignorarse.

Sus palabras fueron respaldadas por sus compañeros Gerardo Pe y Laura Spoya, con quienes ha consolidado una dinámica más empática y respetuosa. Irivarren también recordó que, al inicio de 'Good Time', el productor Abneer Robles tenía una visión más cercana a la televisión tradicional: "Tenía esa mentalidad de producción de televisión, de: '¿Y si de la nada te traigo alguien que te incomoda y te lo pongo en el estudio?'".

Ante esa posibilidad, Mario fue enfático al establecer sus límites: "Es como que no, papito, eso no va a pasar porque si tú lo haces yo me paro de esta mesa y no me vuelves a ver. A mí me vas a jod** con algo que no quiero, yo me quito. No te lo voy a permitir. Yo no vengo a pasarla mal". Finalmente, expresó su malestar con 'Esto es guerra', donde afirma que ya enfrenta suficiente exposición. Yo no vengo acá a que me pongas al centro, a que hagas números a costa de mi incomodidad, porque eso ya me pasa allá y no quiero que me pase acá", afirmó tajantemente.

Notas relacionadas
Onelia Molina lanza inesperado comentario sobre posible fin de amistad entre Mario Irivarren y Alejandra Baigorria: "No influye"

Onelia Molina lanza inesperado comentario sobre posible fin de amistad entre Mario Irivarren y Alejandra Baigorria: "No influye"

LEER MÁS
Onelia Molina afirma tener contraseñas de Mario Irivarren, pero aclara por qué: "Respeto su privacidad"

Onelia Molina afirma tener contraseñas de Mario Irivarren, pero aclara por qué: "Respeto su privacidad"

LEER MÁS
Onelia Molina afirma que ama a Mario Irivarren e ignora críticas tras confirmar reconciliación: “Estamos tranquilos”

Onelia Molina afirma que ama a Mario Irivarren e ignora críticas tras confirmar reconciliación: “Estamos tranquilos”

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Filtran chats de exchico reality Chevy en los que manipula a la madre de su hija recién nacida: "S/50 a la semana o no doy nada"

Filtran chats de exchico reality Chevy en los que manipula a la madre de su hija recién nacida: "S/50 a la semana o no doy nada"

LEER MÁS
Monique Pardo gana demanda a América TV y Gisela Valcárcel: recibiría S/30.000 por accidente en programa

Monique Pardo gana demanda a América TV y Gisela Valcárcel: recibiría S/30.000 por accidente en programa

LEER MÁS
Pamela López le hace fuerte exigencia a Christian Cueva tras supuestas llamadas: “Respeta tu relación y respeta la mía”

Pamela López le hace fuerte exigencia a Christian Cueva tras supuestas llamadas: “Respeta tu relación y respeta la mía”

LEER MÁS
Magaly Medina hunde a Génesis Tapia por aspirar al Congreso sin poder responder preguntas de política: "Ni Acuña"

Magaly Medina hunde a Génesis Tapia por aspirar al Congreso sin poder responder preguntas de política: "Ni Acuña"

LEER MÁS
Jorge Luna es absuelto de denuncia de discriminación presentada por el Mincul tras autodenominarse “marrón”: “Me parece un chiste”

Jorge Luna es absuelto de denuncia de discriminación presentada por el Mincul tras autodenominarse “marrón”: “Me parece un chiste”

LEER MÁS
Ricardo Morán tiene acalorado momento con participante de 'Yo soy' cuando agradecía a Dios: “Ah ya, pero te pregunté tu nombre”

Ricardo Morán tiene acalorado momento con participante de 'Yo soy' cuando agradecía a Dios: “Ah ya, pero te pregunté tu nombre”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Espectáculos

Estrella Torres sorprende al revelar si será el nuevo jale de Son del Duke: "Estoy firme con mi decisión"

¿Cuál es el exorbitante precio que habría pagado Cristiano Ronaldo por el anillo de compromiso para Georgina Rodríguez?

¿Quién es César Vega? El salsero peruano que saltó a la fama a los 17 años y es acusado por su expareja de violencia

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos apuestan por Chiabra para la presidencia con la Alianza Unidad Nacional

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota