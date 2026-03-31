Precio del dólar en Perú HOY, martes 31 de marzo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
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¿Cuál es el precio del dólar HOY, 31 de marzo, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,481 la compra y S/3,486 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 31 de marzo?
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
Precio del dólar hoy, martes 31 de marzo, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio
Cierre del tipo de cambio, según BCRP HOY, 31 de marzo
Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy, 31 de marzo?
• Compra: S/3,480
• Venta: S/3,495.
Apertura del tipo de cambio, según Bloomberg para hoy, 31 de marzo
El precio del dólar abrió su cotización en S/3,501, de acuerdo a datos preliminares del portal Bloomberg.