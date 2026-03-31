Precio del dólar en Perú HOY, martes 31 de marzo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar hoy, martes 31 de marzo de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: La República

Precio del dólar hoy, martes 31 de marzo de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: La República

¿Cuál es el precio del dólar HOY , 31 de marzo, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,481 la compra y S/3,486 la venta .

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 31 de marzo?

BBVA

Compra: S/3,468

Venta: S/3,608

Scotiabank

Compra: S/3,519

Venta: S/3,558

Banco de la Nación

Compra: S/3,480

Venta: S/3,600

BCP

Compra: S/3,525

Venta: S/3,540

Interbank

Compra: S/3,493

Venta: S/3,576

Precio del dólar hoy, martes 31 de marzo, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio