Espectáculos

Mario Irivarren se rehúsa a confirmar si es amigo de Alejandra Baigorria y ella lo confronta en vivo: "Aguanté por él"

Durante una dinámica en 'Esto es guerra', Mario Irivarren evitó hablar sobre su relación con Alejandra Baigorria, generando una reacción de la empresaria, quien se defendió en pleno programa.

Mario Irivarren se rehúsa a confirmar si es amigo de Alejandra Baigorria y ella lo confronta en vivo. Foto: Composición LR/captura YouTube
Mario Irivarren se rehúsa a confirmar si es amigo de Alejandra Baigorria y ella lo confronta en vivo. Foto: Composición LR/captura YouTube | Foto: Composición LR/captura YouTube

En una reciente edición del reality 'Esto es guerra', el nombre de Mario Irivarren volvió a estar en el centro de atención luego de que una dinámica televisiva expusiera tensiones con Alejandra Baigorria. El hecho ocurrió durante el segmento 'La Terapia', donde se le consultó sobre el estado actual de su vínculo con la empresaria.

La situación se remonta a los acontecimientos de hace tres meses, durante la boda de Baigorria, en la que se generó una fuerte controversia tras coincidir Mario Irivarren con su expareja Vania Bludau y su entonces pareja, Onelia Molina. Dicho episodio habría desencadenado conflictos personales que impactaron directamente en su relación con la popular 'Rubia de Gamarra'.

PUEDES VER: Onelia Molina lanza inesperado comentario sobre posible fin de amistad entre Mario Irivarren y Alejandra Baigorria: 'No influye'

lr.pe

Mario Irivarren evita hablar de su distanciamiento con Alejandra Baigorria

Frente a cámaras, Mario Irivarren decidió cortar cualquier especulación respecto a su amistad con Alejandra Baigorria. “Yo no voy a responder absolutamente nada más que tenga que ver con el incidente de la boda de hace tres meses. Esa es mi respuesta”, sentenció el exchico reality.

Su respuesta generó una visible tensión en el set y abrió paso a múltiples reacciones. La negativa del integrante de 'Esto es guerra' sorprendió al público y a sus propios compañeros, dado que ambos compartieron no solo pantalla durante años, sino también una amistad que parecía consolidada.

PUEDES VER: Onelia Molina afirma que ama a Mario Irivarren e ignora críticas tras confirmar reconciliación: 'Estamos tranquilos'

lr.pe

Alejandra Baigorria defiende su versión de su amistad con Mario Irivarren

Ante el silencio de Mario Irivarren, la producción del programa invitó a Alejandra Baigorria a pronunciarse en el set. Visiblemente afectada, la empresaria sostuvo que no deseaba continuar abordando el tema, pero no dudó en defender los años de amistad que la unieron con Irivarren. “Me parece una pregunta muy simple para mí responderla. Mario es mi amigo de hace muchos años, no tengo que decir más, porque si yo hubiera dicho más no sería su amiga”, afirmó.

Baigorria aseguró que ha soportado muchas situaciones por proteger a su amigo: “Espero que sepa todo lo que he tenido que aguantar todo por él, en este tiempo porque es mi amigo y yo lo quiero y lo voy a querer siempre”. Además, insistió en que su lealtad permanece intacta: “La amistad de tantos años, tantas cosas vividas, tantas cosas contadas y sobre todo tantas cosas que hemos hecho el uno por el otro, no hay algo que lo pueda romper, para mí”.

