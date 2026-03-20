Jaime Bayly presenta a sus cinco hermanos empresarios y revela los negocios que manejan: “Yo mismo, bueno para nada”

Jaime Bayly posando junto a su madre Doris Mary Letts y cinco de sus hermanos en la boda de su hija. Foto: Facebook.

Jaime Bayly posando junto a su madre Doris Mary Letts y cinco de sus hermanos en la boda de su hija. Foto: Facebook.

La hija de Jaime Bayly con su expareja Sandra Masías, Paola Bayly, contrajo matrimonio religioso el pasado 14 de marzo en Lima. Por esa razón, el polémico escritor peruano arribó al Perú por un corto tiempo para reencontrarse con su heredera y acompañarla en uno de los días más importante de su vida.

Esto también fue motivo para que la familia del exconductor de ‘El francotirador’ se reencontrara en la ceremonia. A través de sus redes sociales, Bayly compartió una fotografía junto a su madre, Doris Mary Letts, y cinco de sus hermanos empresarios, evidenciando la gran unión familiar que existe.

Justamente, le dedicó unas breves palabras a cada uno de ellos, presentándolos públicamente y destacando los negocios que manejan. “Yo mismo, bueno para nada”, escribió al describirse como la ‘oveja negra’, dejando entrever que no alcanzó el mismo éxito empresarial que sus hermanos.

Jaime Bayly presentó a cinco de sus hermanos, quienes se destacan como prosperos empresarios. Foto: Facebook.

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Jaime Bayly revela los importantes negocios que manejan cinco de sus hermanos

Jaime Bayly compartió la foto familiar en sus redes sociales y rápidamente se hizo viral. En la descripción de la imagen, agradeció a su madre y a sus hermanos por asistir a la boda de su hija, y los presentó uno a uno ante sus seguidores. “La reina madre, Doris Mary Letts, rodeada de sus hijos que la adoramos”, comenzó escribiendo el novelista.

Luego presentó a un sonriente Andrés Bayly, de quien destacó que se desempeña como un “brillante abogado y financista”. Siguió con José Bayly actualmente dedicado como empresario minero, y a quien calificó como “exitoso”.

También mencionó a Javier Bayly “un genial inversionista”, y a Oscar Ignacio Bayly, “gran productor y exportador de aguacates”. Finalmente, cerró con Felipe Bayly, empresario deportivo, a quien Jaime describió como “inalcanzable”, sorprendiendo también el gran parecido físico que tienen los dos.

Hija de Jaime Bayly tuvo exclusiva boda junto a su pareja

Paola Bayly, de 30 años, se casó por religioso con a su pareja en una ceremonia exclusiva que contó únicamente con familiares y amistades cercanas de ambos. La joven compartió fotografías del evento, donde se le vio muy afectuosa con su ahora esposo, Kyle, y su hermana mayor, Camila Bayly. Una de las invitadas fue Alessa Wichtel, novia del futbolista Aldo Corzo.

Cabe recordar que la hija del polémico escritor ya se había casado por civil en noviembre del año pasado en Nueva York, donde también estuvo nuevamente presente Jaime Bayly.