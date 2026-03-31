Marisol Pérez Tello a López Aliaga y Keiko Fujimori: "No seas mentiroso, no seas ociosa"
El debate presidencial inició con encuentros de ida y vuelta entre Marisol Pérez Tello, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga.
Marisol Pérez Tello no dudó en llamar a Rafael López Aliaga “mentiroso” y a Keiko Fujimori “ociosa” en el debate presidencial, cuando se desarrollaba el primer bloque sobre educación, innovación y tecnología
“Vamos a recordar la memoria histórica, esa que Keiko Fujimori y López Aliaga quieren negar garantizando impunidad; recordemos lo que estudiamos cuando éramos chicos: no seas mentiroso, no seas ociosa”, dijo Pérez, luego de que López Aliaga y Keiko Fujimori aseguraron un buen gobierno en caso ganen las elecciones.
TE RECOMENDAMOS
En el inicio del debate, la candidata de Primero La Gente también les recordó que la situación del país está en caos por culpa de los partidos de Fuerza Popular y Renovación Popular.