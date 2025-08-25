HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Entretenimiento

Pamela Franco viajó hasta Ecuador por Christian Cueva y pone fin a rumores de separación: “Qué bien se siente estar juntos”

La cantante Pamela Franco presumió su reencuentro con Christian Cueva y lo besó públicamente para callar los rumores de una presunta ruptura. 

Christian Cueva y Pamela Franco tienen 33 y 37 años respectivamente. Foto: Composición LR/Instagram.
Christian Cueva y Pamela Franco tienen 33 y 37 años respectivamente. Foto: Composición LR/Instagram.

Pamela Franco viajó a Ecuador para reencontrarse con Christian Cueva y puso fin a los rumores de una supuesta separación. La pareja compartió en Instagram las imágenes de su encuentro y se dedicaron tiernos mensajes de amor. Incluso, la cantante apareció luciendo la camiseta del Emelec, club donde actualmente milita el futbolista.

“Mi amorcito que bien se siente estar juntos, nuestros momentos son únicos, te amo mi vida. Que nadie apague tu luz. Te amo hasta el fin del mundo”, escribió Pamela Franco a Christian Cueva junto a dos imágenes en Instagram: una en la que posan sonrientes a la cámara y otra donde se besan.

PUEDES VER: Examiga íntima de Pamela Franco asegura que cantante es manipulada por Christian Cueva: "No es ella"

lr.pe

Christian Cueva le responde con amor a Pamela Franco

Christian Cueva no quiso quedarse atrás y contestó el cariñoso mensaje que Pamela Franco le dedicó en Instagram. “Nadie la apagará (su luz), mi amor, ni la tuya. Gracias por existir y estar en mi vida. Solo yo en tu corazón. Te amo”, compartió el popular ‘Aladino’.

Cabe recordar que la pareja pronto cumplirá los dos años de relación. Sin embargo, el futbolista mostró su incomodidad por la constante exposición mediática de su romance con la intérprete de ‘Diles si nos amamos’. “Dos años que hablan de mí. Estoy en Ecuador y llaman al presidente de mi equipo... Yo sé que soy titular, que vendo, que siempre voy a vender, pero déjenme tranquilo con mi vida”, señaló Cueva días atrás.

PUEDES VER: Pamela Franco revela que extraña a Christian Cueva tras rumores de separación: viajará a Ecuador para su ansiado reencuentro

lr.pe

¿Pamela Franco borró sus fotos con Christian Cueva?

Pamela Franco tomó con sorpresa los rumores que indicaban que había borrado sus fotos con Christian Cueva de sus redes sociales.  “Me hablan de que quité fotos de Instagram. Yo no sé de dónde han sacado eso”, contestó incómoda en ‘Amor y fuego’,

Cuando se le consultó por las preguntas llamadas que le hizo a Paul Michael, novio de su aún esposa Pamela López, ella decidió no entrar en detalles. “No tengo por qué decir nada. Menos cuando hay terceras personas involucradas. Estamos muy bien. Yo estoy tranquila. Estamos tranquilos todo”, aseguró.

Notas relacionadas
¡No es Pamela Franco! Pamela López lanza explosiva confesión y asegura que Christian Cueva estuvo con otra mujer tras ruptura

¡No es Pamela Franco! Pamela López lanza explosiva confesión y asegura que Christian Cueva estuvo con otra mujer tras ruptura

LEER MÁS
Examiga íntima de Pamela Franco asegura que cantante es manipulada por Christian Cueva: "No es ella"

Examiga íntima de Pamela Franco asegura que cantante es manipulada por Christian Cueva: "No es ella"

LEER MÁS
Magaly Medina califica de 'diva trasnochada' a Pamela Franco luego que plantara a Rebeca Escribens: "Ella quiere que no le lleven la contraria"

Magaly Medina califica de 'diva trasnochada' a Pamela Franco luego que plantara a Rebeca Escribens: "Ella quiere que no le lleven la contraria"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mujer ampayada con Gustavo Salcedo responde fuerte tras ser culpada por fin del matrimonio de Maju Mantilla: "El ladrón juzga por su condición"

Mujer ampayada con Gustavo Salcedo responde fuerte tras ser culpada por fin del matrimonio de Maju Mantilla: "El ladrón juzga por su condición"

LEER MÁS
Gustavo Salcedo y su fuerte respuesta ante una posible reconciliación con Maju Mantilla: “Te pido que lo dejemos ahí”

Gustavo Salcedo y su fuerte respuesta ante una posible reconciliación con Maju Mantilla: “Te pido que lo dejemos ahí”

LEER MÁS
Greissy Ortega revela que agredió a Randol Pastor al inicio de su relación y él tuvo insólita reacción: “Era muy tranquilo para mí”

Greissy Ortega revela que agredió a Randol Pastor al inicio de su relación y él tuvo insólita reacción: “Era muy tranquilo para mí”

LEER MÁS
Greissy Ortega ganó S/15.000 en 'EVDLV' tras responder 15 preguntas relacionadas a su expareja Ítalo Villaseca, Milena Zárate y más

Greissy Ortega ganó S/15.000 en 'EVDLV' tras responder 15 preguntas relacionadas a su expareja Ítalo Villaseca, Milena Zárate y más

LEER MÁS
Melissa Klug expone qué profesión estudia su hijo mayor con Jefferson Farfán y sus planes de estudio en Estados Unidos

Melissa Klug expone qué profesión estudia su hijo mayor con Jefferson Farfán y sus planes de estudio en Estados Unidos

LEER MÁS
Nicola Porcella es ampayado besando a exchica reality de 'Esto es guerra': 'Amor y fuego' expone imágenes exclusivas

Nicola Porcella es ampayado besando a exchica reality de 'Esto es guerra': 'Amor y fuego' expone imágenes exclusivas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dólar más débil, crédito barato y cobre al alza: así impacta la Reserva Federal en Perú

Bar Queirolo del Centro de Lima perdió su nombre tras resolución de Indecopi: ahora se llamará El Emblemático Q, según comunicado

Melissa Klug se muestra enamorada y reafirma su relación con Jesús Barco tras polémica en redes: "Lo perdoné"

Entretenimiento

Chef peruano Antonio Zavala niega relación con Maju Mantilla tras rumores de romance: "Cariño y admiración"

El 'Señor Barriga' recibirá homenaje de La Chola Chabuca en el emotivo final de temporada de su circo: "Es un sueño cumplido"

Nicola Porcella es ampayado besando a exchica reality de 'Esto es guerra': 'Amor y fuego' expone imágenes exclusivas

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: críticas a la compra de 24 cazas para la FAP son “mezquinas”

El pasado que persigue a la ministra Ana Peña: designaciones y contratos a "dedo" en la Biblioteca Nacional del Perú

Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota