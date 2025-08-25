Pamela Franco viajó a Ecuador para reencontrarse con Christian Cueva y puso fin a los rumores de una supuesta separación. La pareja compartió en Instagram las imágenes de su encuentro y se dedicaron tiernos mensajes de amor. Incluso, la cantante apareció luciendo la camiseta del Emelec, club donde actualmente milita el futbolista.

“Mi amorcito que bien se siente estar juntos, nuestros momentos son únicos, te amo mi vida. Que nadie apague tu luz. Te amo hasta el fin del mundo”, escribió Pamela Franco a Christian Cueva junto a dos imágenes en Instagram: una en la que posan sonrientes a la cámara y otra donde se besan.

Christian Cueva le responde con amor a Pamela Franco

Christian Cueva no quiso quedarse atrás y contestó el cariñoso mensaje que Pamela Franco le dedicó en Instagram. “Nadie la apagará (su luz), mi amor, ni la tuya. Gracias por existir y estar en mi vida. Solo yo en tu corazón. Te amo”, compartió el popular ‘Aladino’.

Cabe recordar que la pareja pronto cumplirá los dos años de relación. Sin embargo, el futbolista mostró su incomodidad por la constante exposición mediática de su romance con la intérprete de ‘Diles si nos amamos’. “Dos años que hablan de mí. Estoy en Ecuador y llaman al presidente de mi equipo... Yo sé que soy titular, que vendo, que siempre voy a vender, pero déjenme tranquilo con mi vida”, señaló Cueva días atrás.

¿Pamela Franco borró sus fotos con Christian Cueva?

Pamela Franco tomó con sorpresa los rumores que indicaban que había borrado sus fotos con Christian Cueva de sus redes sociales. “Me hablan de que quité fotos de Instagram. Yo no sé de dónde han sacado eso”, contestó incómoda en ‘Amor y fuego’,

Cuando se le consultó por las preguntas llamadas que le hizo a Paul Michael, novio de su aún esposa Pamela López, ella decidió no entrar en detalles. “No tengo por qué decir nada. Menos cuando hay terceras personas involucradas. Estamos muy bien. Yo estoy tranquila. Estamos tranquilos todo”, aseguró.