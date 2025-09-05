HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

¿Se terminó la amistad? Magaly le da con palo a Paco Bazán al autodenominarse como el "animal del streaming": "Se ha desubicado el muchacho"

Magaly Medina no dudó en rechazar las recientes afirmaciones de Francisco ‘Paco’ Bazán, a quien calificó como un pésimo ejemplo para la audiencia del streaming y la televisión.

Magaly Medina calificó a Francisco Bazán de ''llorón'.
Magaly Medina calificó a Francisco Bazán de ''llorón'. | Foto: composición LR/ATV/Radio Oxígeno

Magaly Medina cuestionó con dureza las recientes declaraciones del conductor de televisión Francisco 'Paco' Bazán, quien se autodenominó como el '‘Animal del streaming’'. Para la periodista de espectáculos, la actitud del exarquero no es adecuada y la consideró un mal ejemplo para quienes optan por dicho formato.

La crítica de Magaly hacia 'Paco' Bazán

Luego de que el conductor criticara a Reimond Manco y se autodenominara como el ‘Animal del streaming’, Magaly Medina no tardó en pronunciarse y calificó el comportamiento del popular ‘Paco’ como desubicado. La periodista manifestó que él se está atribuyendo un rol que no le corresponde.

PUEDES VER: Paco Bazán pierde los papeles en pleno programa en vivo y le dice de todo a Reimond Manco: "A la próxima lo..."

lr.pe

''Tiene unas expresiones groseras que no quiero volver a repetir, habla como si fuera él mismo un perro al decir: 'Voy a levantar la pata y te voy a orinar'. !Qué asquerosa me parece esa expresión! Él se trata como si fuera un perro, hasta mis perros tienen mejores modales. Se ha desubicado el muchacho, se cree el animal del streaming, sí, eres un animal, pero si escuchas esas expresiones, solo queda en animal'', afirmó entre risas.

Para continuar con la crítica, la comunicadora rechazó de forma contundente las afirmaciones del conductor y lo tildó de “llorón” por mostrarse vulnerable cada vez que recibe críticas.

PUEDES VER: Magaly Medina se burla de Paco Bazán tras amenazar con renunciar a ATV por enfrentamiento entre ambos: "Es un llorón"

lr.pe

Parece que no practica lo que predica, porque eso de animales televisivos que tienes que aguantar, defenderte en esta jungla de cemento en la que vivimos, él no tiene que darle consejo a otros, porque tiene que aplicarlo él, si él es un llorón. Cada vez que hemos llamado cumbiambera a su saliente, venía a lloriquear a mi productor y a todo el mundo, Lloriquea por todos los rincones del canal. ¿Ese es animal televisivo?, ¿qué tipo de animal es?, un puddle. ¿Dónde está su aguante? No pues'', cuestionó.

La importancia de manejar sus propias emociones

Finalmente, la periodista también enfatizó la importancia de que un conductor televisivo sepa manejar con prudencia sus emociones, con el propósito de convertirse en un ejemplo para la audiencia que lo sigue.

''Hay que aprender a controlar esas emociones, hay que aprender a controlar la ira porque él no la puede controlar, no tiene un manejo emocional necesario. Ahora es un animal del stream. Ahora se inventó eso. Dejémoslo en animal, mejor'', remató.

