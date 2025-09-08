La polémica entre Greissy Ortega e Ítalo Villaseca ha vuelto a cobrar notoriedad pública tras la reciente emisión del programa ‘Día D’, donde el bailarín peruano presentó documentos médicos que, según su versión, acreditarían que la colombiana habría perdido a su bebé voluntariamente cuando su embarazo ya estaba avanzado, con una gestación de 32 semanas.

Ante estas declaraciones, Ortega negó categóricamente dicha acusación y manifestó que los señalamientos carecen de fundamento. La también hermana de Milena Zárate sostuvo que los hechos han sido tergiversados por su aún esposo y recalcó que está dispuesta a enfrentar cualquier proceso para defender su verdad: “Que lo pruebe, pero que sea real. Yo sé mi verdad, lo que realmente sucedió”, expresó durante una entrevista con el mismo programa dominical.

Greissy Ortega desmiente a Ítalo Villaseca sobre pérdida de su bebé

Luego de que Ítalo Villaseca difundiera los presuntos documentos médicos en el espacio televisivo ‘Día D’, Greissy Ortega se pronunció para rechazar con firmeza las afirmaciones en su contra. Indicó que en ningún momento optó por interrumpir su embarazo de forma voluntaria y que las pruebas presentadas por su expareja no reflejan la realidad de lo ocurrido.

En sus declaraciones, Ortega cuestionó tanto la versión de Villaseca como la veracidad del supuesto informe clínico. “Eso es lo que él dice. Si dice que yo me hice los mismos moretones, que yo me los maquillé, ¿qué más puedo esperar de él? Él se está defendiendo”, afirmó, recordando además que anteriormente lo denunció por presunta violencia física durante su participación en el programa 'El valor de la verdad'.

La artista colombiana también planteó dudas sobre el contexto temporal del procedimiento. “Siete meses y medio... uno no puede esperar tanto. Si lo quieres bajar, lo haces al principio”, comentó, sugiriendo que la versión de su aún esposo no es coherente ni médicamente plausible.

Ítalo Villaseca reveló que Greissy Ortega habría perdido a su bebé voluntariamente

En el reportaje emitido por ‘Día D’, Ítalo Villaseca presentó lo que calificó como pruebas contundentes sobre la supuesta interrupción voluntaria del embarazo. Según su testimonio, el procedimiento se habría llevado a cabo en noviembre de 2023 en una clínica ubicada en Manhattan, Estados Unidos, sin que existiera una causa médica de urgencia.

“El informe médico indica que la bebé estaba sana. No hubo golpes ni violencia. Tengo pruebas claras de que el aborto fue realizado por decisión propia”, afirmó Villaseca durante la entrevista, en la cual también negó haber agredido físicamente a Ortega, en respuesta a las denuncias previas hechas por ella en televisión.

Asimismo, explicó cómo accedió al documento clínico: “A ella se le olvida que sigo siendo su esposo. Yo tengo todo el derecho de reclamarlo porque también es mi hija. Me sorprende que haya hecho eso sin remordimiento. Ella antes de eso se hace un chequeo y luego viene lo del aborto”, añadió, insinuando que Greissy Ortega habría tomado la decisión de manera premeditada.