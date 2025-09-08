HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     
Espectáculos

Greissy Ortega responde fuerte tras pruebas mostradas por Ítalo Villaseca de la presunta interrupción de su embarazo: "Yo sé mi verdad"

La colombiana Greissy Ortega se mostró indignada luego de saber que Ítalo Villaseca presentó pruebas en su contra y negó haber perdido a su bebé de 7 meses y medio de manera voluntaria. 

Greissy Ortega acusada de perder voluntariamente a su bebé. Foto: Composición LR/Captura/Día D
Greissy Ortega acusada de perder voluntariamente a su bebé. Foto: Composición LR/Captura/Día D

La polémica entre Greissy Ortega e Ítalo Villaseca ha vuelto a cobrar notoriedad pública tras la reciente emisión del programa ‘Día D’, donde el bailarín peruano presentó documentos médicos que, según su versión, acreditarían que la colombiana habría perdido a su bebé voluntariamente cuando su embarazo ya estaba avanzado, con una gestación de 32 semanas.

Ante estas declaraciones, Ortega negó categóricamente dicha acusación y manifestó que los señalamientos carecen de fundamento. La también hermana de Milena Zárate sostuvo que los hechos han sido tergiversados por su aún esposo y recalcó que está dispuesta a enfrentar cualquier proceso para defender su verdad: “Que lo pruebe, pero que sea real. Yo sé mi verdad, lo que realmente sucedió”, expresó durante una entrevista con el mismo programa dominical.

PUEDES VER: Greissy Ortega lanza fuerte mensaje tras revelaciones de Milena Zarate en “EVLDV”: 'Mitómana y payasa'

lr.pe

Greissy Ortega desmiente a Ítalo Villaseca sobre pérdida de su bebé

Luego de que Ítalo Villaseca difundiera los presuntos documentos médicos en el espacio televisivo ‘Día D’, Greissy Ortega se pronunció para rechazar con firmeza las afirmaciones en su contra. Indicó que en ningún momento optó por interrumpir su embarazo de forma voluntaria y que las pruebas presentadas por su expareja no reflejan la realidad de lo ocurrido.

En sus declaraciones, Ortega cuestionó tanto la versión de Villaseca como la veracidad del supuesto informe clínico. “Eso es lo que él dice. Si dice que yo me hice los mismos moretones, que yo me los maquillé, ¿qué más puedo esperar de él? Él se está defendiendo”, afirmó, recordando además que anteriormente lo denunció por presunta violencia física durante su participación en el programa 'El valor de la verdad'.

La artista colombiana también planteó dudas sobre el contexto temporal del procedimiento. “Siete meses y medio... uno no puede esperar tanto. Si lo quieres bajar, lo haces al principio”, comentó, sugiriendo que la versión de su aún esposo no es coherente ni médicamente plausible.

PUEDES VER: Milena Zárate vuelve a 'El valor de la verdad' y expone maltratos de su hermana Greissy Ortega: 'Me escupió'

lr.pe

Ítalo Villaseca reveló que Greissy Ortega habría perdido a su bebé voluntariamente

En el reportaje emitido por ‘Día D’, Ítalo Villaseca presentó lo que calificó como pruebas contundentes sobre la supuesta interrupción voluntaria del embarazo. Según su testimonio, el procedimiento se habría llevado a cabo en noviembre de 2023 en una clínica ubicada en Manhattan, Estados Unidos, sin que existiera una causa médica de urgencia.

“El informe médico indica que la bebé estaba sana. No hubo golpes ni violencia. Tengo pruebas claras de que el aborto fue realizado por decisión propia”, afirmó Villaseca durante la entrevista, en la cual también negó haber agredido físicamente a Ortega, en respuesta a las denuncias previas hechas por ella en televisión.

Asimismo, explicó cómo accedió al documento clínico: “A ella se le olvida que sigo siendo su esposo. Yo tengo todo el derecho de reclamarlo porque también es mi hija. Me sorprende que haya hecho eso sin remordimiento. Ella antes de eso se hace un chequeo y luego viene lo del aborto”, añadió, insinuando que Greissy Ortega habría tomado la decisión de manera premeditada.

Notas relacionadas
Ítalo Villaseca expone pruebas contra Greissy Ortega y asegura que habría interrumpido su embarazo

Ítalo Villaseca expone pruebas contra Greissy Ortega y asegura que habría interrumpido su embarazo

LEER MÁS
Greisy Ortega lanza fuerte mensaje tras revelaciones de Milena Zarate en “EVLDV”: "Mitómana y payasa"

Greisy Ortega lanza fuerte mensaje tras revelaciones de Milena Zarate en “EVLDV”: "Mitómana y payasa"

LEER MÁS
Greissy Ortega revela que agredió a Randol Pastor al inicio de su relación y él tiene insólita reacción: “Era muy tranquilo para mí”

Greissy Ortega revela que agredió a Randol Pastor al inicio de su relación y él tiene insólita reacción: “Era muy tranquilo para mí”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sol Carreño conmueve al revelar la promesa que no pudo cumplir con Jaime Chincha: "El tiempo no llegó"

Sol Carreño conmueve al revelar la promesa que no pudo cumplir con Jaime Chincha: "El tiempo no llegó"

LEER MÁS
Hermanos Yaipén afirman que Christian Domínguez se fue de la agrupación con todo y mánager: "Se llevó músicos, chóferes, hasta la oficina"

Hermanos Yaipén afirman que Christian Domínguez se fue de la agrupación con todo y mánager: "Se llevó músicos, chóferes, hasta la oficina"

LEER MÁS
Ítalo Villaseca expone pruebas contra Greissy Ortega y asegura que habría interrumpido su embarazo

Ítalo Villaseca expone pruebas contra Greissy Ortega y asegura que habría interrumpido su embarazo

LEER MÁS
Kiara Lozano anuncia que ya no hará su ‘baile eléctrico’ en Corazón Serrano y sorprende con pedido a fans: “Ayúdenme ustedes”

Kiara Lozano anuncia que ya no hará su ‘baile eléctrico’ en Corazón Serrano y sorprende con pedido a fans: “Ayúdenme ustedes”

LEER MÁS
Vanessa Pumarica confirma que Christian Cueva le fue infiel a Pamela Franco en los inicios de su relación: "Ella sufría y lloraba"

Vanessa Pumarica confirma que Christian Cueva le fue infiel a Pamela Franco en los inicios de su relación: "Ella sufría y lloraba"

LEER MÁS
Juliana Oxenford comparte conmovedora despedida a periodista Jaime Chincha tras fallecimiento: “Te quiero, vuela alto”

Juliana Oxenford comparte conmovedora despedida a periodista Jaime Chincha tras fallecimiento: “Te quiero, vuela alto”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Espectáculos

Mamá de Jefferson Farfán habría llorado y llamado a su sobrino ‘Cri Cri’ tras salir de la cárcel: “Siempre creí en ti”

Expareja de ‘Chiquito’ Flores denuncia que no firma a su hijo y recibe pensión insuficiente: “El bebé te necesita”

Pamela López admite que exige a Christian Cueva pensión de más de S/60.000: “No hay por qué alarmarse”

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota