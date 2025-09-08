HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Dilbert Aguilar genera preocupación al ser captado en hospital junto con Jhazmín Gutarra tras anunciar separación

El cantante de cumbia fue captado en silla de ruedas en el Hospital Cayetano Heredia junto con Jhazmín Gutarra, lo que reavivó la preocupación por sus problemas de salud.

Dilbert Aguilar padece de fibrosis pulmonar. Foto: composición LR/difusión
El cantante de cumbia Dilbert Aguilar fue visto en una situación que alarmó a sus seguidores luego de que su expareja, Jhazmín Gutarra, anunciara públicamente el fin de su relación sentimental. El intérprete de La Tribu fue captado en el Hospital Cayetano Heredia, en San Martín de Porres, siendo trasladado en una silla de ruedas, lo que despertó inquietud sobre su estado de salud.

La imagen fue difundida por el portal Instarándula, dirigido por Samuel Suárez, quien expresó su preocupación por el artista. “Ojalá no sea algo más allá de rutina y esté bien”, comentó el comunicador tras compartir la fotografía.

PUEDES VER: Isabella Ladera habría retomado su relación con Beéle a pesar de que Hugo García le dedicaba románticos mensajes

lr.pe

Dilbert Aguilar es visto en hospital acompañado de su expareja Jhazmín Gutarra

En la imágen, se observa a Dilbert Aguilar acompañado por Jhazmín Gutarra, madre de su hija y con quien recientemente confirmó su separación. Pese a la ruptura sentimental, ella permaneció a su lado en este difícil momento, apoyándolo durante su ingreso al centro médico. Junto con ellos también se encontraba un acompañante que empujaba la silla de ruedas del cantante.

El cantante de cumbia de 51 años padece fibrosis pulmonar, una enfermedad crónica que afecta los tejidos pulmonares y que le ha provocado complicaciones de salud en los últimos años. Esta condición ha derivado en infecciones respiratorias recurrentes, incluyendo neumonías severas que obligaron a su hospitalización en diversas oportunidades.

PUEDES VER: Sol Carreño conmueve al revelar la sentida promesa que no pudo cumplir con Jaime Chincha: 'El tiempo no llegó'

lr.pe

A comienzos de 2024, Aguilar ya había sido internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de EsSalud en Angamos, Miraflores, debido a un cuadro respiratorio que requirió atención inmediata. Este antecedente, sumado a su reciente aparición en silla de ruedas, genera preocupación entre sus seguidores, quienes esperan noticias oficiales sobre su actual estado de salud.

Aunque ni el cantante ni su entorno cercano han brindado declaraciones sobre el motivo de su ingreso al hospital, la imagen difundida cobra relevancia por producirse en medio de la reciente confirmación de su separación con Jhazmín Gutarra. “En lo personal, yo no tengo nada que opinar al respecto, cada uno está enfocado en sus cosas. Yo no quiero dar más detalles, ya me ha perjudicado bastante”, declaró en su transmición en TikTok.

