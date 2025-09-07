HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Amigos y colegas dan último adiós a Jaime Chincha
Amigos y colegas dan último adiós a Jaime Chincha     Amigos y colegas dan último adiós a Jaime Chincha     Amigos y colegas dan último adiós a Jaime Chincha     
Espectáculos

Sol Carreño conmueve al revelar la promesa que no pudo cumplir con Jaime Chincha tras su fallecimiento: "El tiempo no llegó"

¡Un emotivo adiós! Sol Carreño, colega y compañera de Jaime Chincha, se lamentó tras su repentina partida y confesó que quedó una 'deuda' pendiente entre ambos. "Lo vamos a extrañar muchísimo", expresó la conductora de 'Cuarto poder'.

Jaime Chincha falleció a los 48 años. Foto: Composición LR/Captura/América TV
Jaime Chincha falleció a los 48 años. Foto: Composición LR/Captura/América TV

El periodismo peruano atraviesa días de luto tras la inesperada partida de Jaime Chincha, destacado comunicador y figura clave en el ámbito mediático nacional. A los 48 años, el periodista falleció el domingo 7 de septiembre a causa de un paro cardíaco, según informó su esposa. Su muerte ha generado una profunda conmoción entre colegas, amigos y seguidores, quienes recuerdan su agudeza en las entrevistas y su inconfundible estilo para abordar temas políticos con firmeza y claridad. Chincha, quien formó parte del diario La República y condujo programas como 'Cuarto poder', deja un vacío irremplazable en el periodismo crítico del país.

Durante la reciente edición del programa dominical, Sol Carreño, visiblemente afectada, dedicó unas sentidas palabras a su colega y amigo. En un momento de profundo dolor, la periodista reveló una promesa que no pudo cumplir con Jaime Chincha, confesando con pesar: "El tiempo no llegó". “Quienes lo conocimos, lo apreciamos muchísimo y lo vamos a extrañar muchísimo. Es muy difícil encontrar qué decir en un momento como este”, expresó afligida.

PUEDES VER: El emotivo mensaje de Juliana Oxenford a Jaime Chincha tras fallecimiento: 'Te quiero, vuela alto'

lr.pe

Sol Carreño dedica sentidas palabras a Jaime Chincha

Durante la última emisión de Cuarto poder, Sol Carreño no solo informó sobre la dolorosa pérdida de su colega Jaime Chincha, sino que también le rindió un homenaje cargado de emoción y admiración. Recordó con cariño la trayectoria del también periodista de La República en el dominical, donde no solo fue reportero, sino también conductor en varias ocasiones.

“Jaime estuvo aquí, en este lugar, muchas veces. Fue reportero de Cuarto poder, condujo este programa algunas veces en mi lugar”, señaló con la voz entrecortada. Además, destacó el rol protagónico que el periodista tuvo en los inicios de Canal N, donde formó parte de una generación de jóvenes que, desde 1999, apostó por un nuevo tipo de periodismo, comprometido y de servicio al país.

Carreño también remarcó la profunda vocación que movía a Jaime Chincha: su fe inquebrantable en la democracia y en el poder de la información como herramienta de transformación social. “Jaime estaba profundamente convencido de la capacidad de luchar por la democracia, de defender el derecho de todas las personas y sobre todo, de buscar la verdad”, afirmó.

PUEDES VER: Fallece periodista Jaime Chincha: amigos y colegas le dan el último adiós

lr.pe

La promesa incumplida entre Jaime Chincha y Sol Carreño

En medio de su emotivo homenaje, Sol Carreño compartió un recuerdo especialmente doloroso: una promesa que, lamentablemente, no pudo cumplir con Jaime Chincha. Visiblemente conmovida, relató que en su última conversación ambos habían acordado buscar un momento para reencontrarse y compartirlos juntos. Sin embargo, ese encuentro nunca llegó. “Es que, la última vez que conversamos, quedamos en buscar un tiempo para tomarnos un café y el tiempo no llegó, y ojalá que esto nos sirva a todos para reflexionar sobre la capacidad de vivir (…)”, expresó con una mezcla de tristeza y resignación.

Este recuerdo se transformó en una reflexión poderosa que Carreño quiso compartir con todos los televidentes. Como mensaje final, instó a no posponer lo importante: los afectos, las palabras sinceras y los momentos compartidos. “Vaya a tomarse el café con la persona que quiere, dígale todo lo bonito que quiere a las personas que aprecia y quiere”, recomendó con la voz apagada y conmovida.

PUEDES VER: Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

lr.pe

Jaime Chincha falleció a los 48 años

La repentina muerte de Jaime Chincha ha conmocionado al país entero. El periodista, de 48 años, fue hallado sin vida en su domicilio ubicado en el distrito de Miraflores la mañana del domingo 7 de septiembre de 2025. Según el parte oficial de la Comisaría de Miraflores (CPNP Miraflores), personal policial acudió al lugar tras recibir una alerta sobre su estado. Al ingresar a la vivienda, confirmaron que el reconocido comunicador ya no presentaba signos vitales.

En la escena también se encontraba el médico de cabecera del periodista, el Dr. Dacio Félix Maldonado Bravo, quien certificó oficialmente el fallecimiento. De acuerdo con su diagnóstico preliminar, la causa de muerte fue una insuficiencia cardíaca no especificada. Esta información fue validada ante las autoridades policiales, quienes iniciaron las diligencias correspondientes en una zona residencial conocida por su tranquilidad. La noticia ha causado un profundo impacto en el gremio periodístico, donde Chincha era reconocido por su trayectoria, su estilo directo y su firme compromiso con la verdad.

Notas relacionadas
Fallece periodista de La República Jaime Chincha a los 48 años

Fallece periodista de La República Jaime Chincha a los 48 años

LEER MÁS
Jaime Chincha: conoce la trayectoria del reconocido periodista de La República que falleció a los 48 años

Jaime Chincha: conoce la trayectoria del reconocido periodista de La República que falleció a los 48 años

LEER MÁS
Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mónica Cabrejos advierte a Pamela López sobre su relación con Paul Michael: "El colágeno no es para siempre”

Mónica Cabrejos advierte a Pamela López sobre su relación con Paul Michael: "El colágeno no es para siempre”

LEER MÁS
Carlos Vílchez queda impactado tras revelarse que su hijo se comprometió y se 'desmaya' en set de 'Mande quien mande'

Carlos Vílchez queda impactado tras revelarse que su hijo se comprometió y se 'desmaya' en set de 'Mande quien mande'

LEER MÁS
Vanessa Pumarica confirma que Christian Cueva le fue infiel a Pamela Franco en los inicios de su relación: "Ella sufría y lloraba"

Vanessa Pumarica confirma que Christian Cueva le fue infiel a Pamela Franco en los inicios de su relación: "Ella sufría y lloraba"

LEER MÁS
Hermanos Yaipén afirman que Christian Domínguez se fue de la agrupación con todo y mánager: "Se llevó músicos, chóferes, hasta la oficina"

Hermanos Yaipén afirman que Christian Domínguez se fue de la agrupación con todo y mánager: "Se llevó músicos, chóferes, hasta la oficina"

LEER MÁS
El emotivo mensaje de Juliana Oxenford a Jaime Chincha tras fallecimiento: “Te quiero, vuela alto”

El emotivo mensaje de Juliana Oxenford a Jaime Chincha tras fallecimiento: “Te quiero, vuela alto”

LEER MÁS
Kiara Lozano anuncia que ya no hará su ‘baile eléctrico’ en Corazón Serrano y sorprende con pedido a fans: “Ayúdenme ustedes”

Kiara Lozano anuncia que ya no hará su ‘baile eléctrico’ en Corazón Serrano y sorprende con pedido a fans: “Ayúdenme ustedes”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Espectáculos

Mamá de Jefferson Farfán habría llorado y llamado a su sobrino ‘Cri Cri’ tras salir de la cárcel: “Siempre creí en ti”

Expareja de ‘Chiquito’ Flores denuncia que no firma a su hijo y recibe pensión insuficiente: “El bebé te necesita”

Pamela López admite que exige a Christian Cueva pensión de más de S/60.000: “No hay por qué alarmarse”

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota