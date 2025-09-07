El periodismo peruano atraviesa días de luto tras la inesperada partida de Jaime Chincha, destacado comunicador y figura clave en el ámbito mediático nacional. A los 48 años, el periodista falleció el domingo 7 de septiembre a causa de un paro cardíaco, según informó su esposa. Su muerte ha generado una profunda conmoción entre colegas, amigos y seguidores, quienes recuerdan su agudeza en las entrevistas y su inconfundible estilo para abordar temas políticos con firmeza y claridad. Chincha, quien formó parte del diario La República y condujo programas como 'Cuarto poder', deja un vacío irremplazable en el periodismo crítico del país.

Durante la reciente edición del programa dominical, Sol Carreño, visiblemente afectada, dedicó unas sentidas palabras a su colega y amigo. En un momento de profundo dolor, la periodista reveló una promesa que no pudo cumplir con Jaime Chincha, confesando con pesar: "El tiempo no llegó". “Quienes lo conocimos, lo apreciamos muchísimo y lo vamos a extrañar muchísimo. Es muy difícil encontrar qué decir en un momento como este”, expresó afligida.

Sol Carreño dedica sentidas palabras a Jaime Chincha

Durante la última emisión de Cuarto poder, Sol Carreño no solo informó sobre la dolorosa pérdida de su colega Jaime Chincha, sino que también le rindió un homenaje cargado de emoción y admiración. Recordó con cariño la trayectoria del también periodista de La República en el dominical, donde no solo fue reportero, sino también conductor en varias ocasiones.

“Jaime estuvo aquí, en este lugar, muchas veces. Fue reportero de Cuarto poder, condujo este programa algunas veces en mi lugar”, señaló con la voz entrecortada. Además, destacó el rol protagónico que el periodista tuvo en los inicios de Canal N, donde formó parte de una generación de jóvenes que, desde 1999, apostó por un nuevo tipo de periodismo, comprometido y de servicio al país.

Carreño también remarcó la profunda vocación que movía a Jaime Chincha: su fe inquebrantable en la democracia y en el poder de la información como herramienta de transformación social. “Jaime estaba profundamente convencido de la capacidad de luchar por la democracia, de defender el derecho de todas las personas y sobre todo, de buscar la verdad”, afirmó.

La promesa incumplida entre Jaime Chincha y Sol Carreño

En medio de su emotivo homenaje, Sol Carreño compartió un recuerdo especialmente doloroso: una promesa que, lamentablemente, no pudo cumplir con Jaime Chincha. Visiblemente conmovida, relató que en su última conversación ambos habían acordado buscar un momento para reencontrarse y compartirlos juntos. Sin embargo, ese encuentro nunca llegó. “Es que, la última vez que conversamos, quedamos en buscar un tiempo para tomarnos un café y el tiempo no llegó, y ojalá que esto nos sirva a todos para reflexionar sobre la capacidad de vivir (…)”, expresó con una mezcla de tristeza y resignación.

Este recuerdo se transformó en una reflexión poderosa que Carreño quiso compartir con todos los televidentes. Como mensaje final, instó a no posponer lo importante: los afectos, las palabras sinceras y los momentos compartidos. “Vaya a tomarse el café con la persona que quiere, dígale todo lo bonito que quiere a las personas que aprecia y quiere”, recomendó con la voz apagada y conmovida.

Jaime Chincha falleció a los 48 años

La repentina muerte de Jaime Chincha ha conmocionado al país entero. El periodista, de 48 años, fue hallado sin vida en su domicilio ubicado en el distrito de Miraflores la mañana del domingo 7 de septiembre de 2025. Según el parte oficial de la Comisaría de Miraflores (CPNP Miraflores), personal policial acudió al lugar tras recibir una alerta sobre su estado. Al ingresar a la vivienda, confirmaron que el reconocido comunicador ya no presentaba signos vitales.

En la escena también se encontraba el médico de cabecera del periodista, el Dr. Dacio Félix Maldonado Bravo, quien certificó oficialmente el fallecimiento. De acuerdo con su diagnóstico preliminar, la causa de muerte fue una insuficiencia cardíaca no especificada. Esta información fue validada ante las autoridades policiales, quienes iniciaron las diligencias correspondientes en una zona residencial conocida por su tranquilidad. La noticia ha causado un profundo impacto en el gremio periodístico, donde Chincha era reconocido por su trayectoria, su estilo directo y su firme compromiso con la verdad.