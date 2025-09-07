'El valor de la verdad' con Milena Zárate parte 2 EN VIVO hoy: canal, hora y dónde ver el programa vía Panamericana

Milena Zárate continuará con sus confesiones en 'El valor de la verdad'. Foto: Panamericana TV

Milena Zárate continuará con sus confesiones en 'El valor de la verdad'. Foto: Panamericana TV

Este domingo 7 de setiembre regresa a las pantallas Milena Zárate en la segunda parte de su participación en 'El valor de la verdad' a las 10:00 p. m., el programa de Beto Ortiz que se transmite por Panamericana Televisión. La cantante colombiana afrontará un cuestionario aún más revelador que pondrá en evidencia episodios familiares, sentimentales y personales de su vida.

En los adelantos de la producción se mostró a Milena Zárate conmovida al recordar episodios de violencia física y psicológica en su juventud, así como romances que marcaron su historia. “Me agarraba del cuello, me daba con la correa, me agarraba con un cable, con lo que encontrara, me daba de alma”, confesó en un adelanto, dejando ver que la nueva edición promete impactar a la audiencia.

¿A qué hora ver la segunda parte de 'El valor de la verdad en vivo' hoy con Milena Zárate?

La segunda parte de la participación de Milena Zárate en 'El valor de la verdad' se transmitirá hoy, domingo 7 de setiembre, a partir de las 10:00 p. m. vía Panamericana Televisión.

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 10:00 p. m.

México (CDMX): 9:00 p. m.

Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 11:00 p. m.

Argentina y Uruguay: 12:00 a. m. (madrugada del lunes)

¿Dónde ver 'El valor de la verdad' en vivo?

Los seguidores del programa podrán sintonizar 'El valor de la verdad' a través de Panamericana Televisión (canal 5 en señal abierta). Asimismo, estará disponible por cable y satélite en operadores como Movistar TV (canal 105), Claro TV (canal 5) y DirecTV (canal 195).

Para quienes residen en el extranjero, el episodio también podrá verse en YouTube Panamericana Televisión, que transmite en directo y sin restricciones geográficas.

Preguntas que responderá Milena Zárate en la parte 2 'El valor de la verdad' en vivo

En esta segunda parte, Milena Zárate responderá preguntas vinculadas a su niñez, adolescencia y romances de juventud. La cantante hablará de los momentos más oscuros de su vida, marcados por el maltrato físico y emocional que sufrió en una relación.

La colombiana también revelará que su expareja llegó a manipularla emocionalmente con amenazas de quitarse la vida si ella intentaba dejarlo. “Entonces decía, si usted me deja, yo me mato”, narró en uno de los adelantos del programa, donde también se deja entrever que habrán confesiones que podrían cambiar la percepción pública sobre su historia personal.

