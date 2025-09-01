Milena Zárate confiesa que pudo haber matado a Edwin Sierra tras descubrir infidelidad: “Empecé a ahorcarlo”

Milena Zárate reveló que estuvo a punto de atentar contra la vida de su expareja Edwin Sierra tras descubrir que mantenía una relación clandestina con su hermana menor, Greissy Ortega. La colombiana confesó este pasaje desconocido de su vida durante su participación en ‘El valor de la verdad’.

“Me olvidé totalmente de todo. Empecé a ahorcarlo y a darle puñetes”, relató la influencer con seriedad a Beto Ortiz. Este episodio ocurrió el 5 de noviembre de 2013, cuando Milena acudió al aeropuerto a buscarlo, luego de que el cómico le mintiera diciéndole que viajaba a Puno, pero en realidad se iba a Colombia para reencontrarse con la jovencita.

Milena Zárate recuerda la vez que casi mata a Edwin Sierra

Milena Zárate dejó sorprendidos a Beto Ortiz y a los televidentes al relatar el sombrío pasaje en el que estuvo a punto de matar a Edwin Sierra. La influencer aseguró que actuó sin pensar, cegada por la cólera acumulada tras enterarse de que su entonces pareja mantenía un romance con su propia hermana, Greissy

“Cuando descubro todo con Greissy, las conversaciones borradas de ellos 2 (...) Pude haber cometido hasta un crimen y justamente por eso fue mi frustración. Acababa de dar a luz por cesárea gracias a ellos dos y caí en una depresión terrible", explicó la colombiana de 38 años.

Según recordó, en ese estado desesperación fue a buscar al cómico al aeropuerto, donde lo agredió físicamente. “Me olvidé totalmente de todo. Resulta que este señor fue a buscarla a ella (...) Pude haberlo matado e irme presa. Mi mamá me llamó y me dijo que Greissy estaba desaparecida desde el viernes. En el aeropuerto empecé a ahorcarlo y a darle puñetes. Le di la oportunidad de que cada uno estuviera por su lado y sanar”, sentenció.

Milena Zárate afirma que Jonathan Maicelo habría recibido $/15.000 por una pelea

Durante su paso por ‘El valor de la verdad’, Milena Zárate habló sobre su presunta relación sentimental con el exboxeador, Jonathan Maicelo. La influencer reveló que fue más un vínculo laboral que amoroso. Sin embargo, admitió que se besó con él, ya que “le parecía guapísimo”

También reveló que una empresa deportiva, quien la auspicia a ella, le habría pagado a Maicelo la suma de $/15.000 por una pelea en Lima. “Quedaron en pagarle $/15.000, con un adelanto de, si no recuerdo, 7 o 5 mil dólares”, señaló la cantante.