El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Espectáculos

¿A qué hora ver ‘El valor de la verdad’ en vivo con Milena Zárate?

Este 31 de agosto, Milena Zárate contará su verdad en el sillón rojo de Beto Ortiz. Conoce los horarios y cómo seguir en vivo ‘El valor de la verdad’ por Panamericana.

Milena Zárate regresa a 'El valor de la verdad'. Foto: Panamericana
Milena Zárate regresa a 'El valor de la verdad'. Foto: Panamericana

La participación de Greyssi Ortega en ‘El valor de la verdad’ sigue generando repercusiones, pues se ha confirmado que su hermana Milena Zárate será la próxima invitada del programa este sábado 31 de agosto, que se transmitirá a partir de las 10:00 p. m. (hora Perú) en la señal de Panamericana Televisión. La cantante colombiana volverá al temido sillón rojo para dar su versión de lo que su hermana contó en su edición, lo que ha despertado gran expectativa entre los televidentes.

En esta nueva aparición, Milena Zárate se prepara para revelar aspectos desconocidos de su vida personal y familiar. Además de responder directamente a lo dicho por Greyssi Ortega, abordará detalles de su vínculo con Jonathan Maicelo y posiblemente se refiera a la mediática traición que sufrió por parte de Edwin Sierra. Su participación se perfila como una de las más controversiales de la temporada 2025.

PUEDES VER: Greissy Ortega revela que agredió a Randol Pastor al inicio de su relación y él tiene insólita reacción: 'Era muy tranquilo para mí'

lr.pe

Horario de 'El valor de la verdad' con Milena Zárate en Perú

La participación de Milena Zárate en ‘El valor de la verdad’ se emitirá este domingo 31 de agosto a las 10:00 p. m. en Perú. El programa mantendrá su horario habitual, inmediatamente después de Panorama, y podrá verse en señal abierta por Panamericana Televisión. Asimismo, los momentos más destacados y las reacciones del público estarán disponibles en las redes sociales oficiales del canal.

Las confesiones de la cantante colombiana ya vienen generando gran expectativa, pues en esta edición abordará los rumores sobre su relación con Jonathan Maicelo, quien en su episodio aseguró que ambos tuvieron un ‘affaire’. Además, responderá sobre su enfrentamiento con su hermana Greyssi Ortega, quien en su participación dejó en suspenso —al ser salvada del botón rojo— la pregunta de si Milena habría atentado contra la integridad de su menor hija.

PUEDES VER: ¿Gisela Valcárcel se sentaría en 'El valor de la verdad'? Beto Ortiz sorprende con inesperada respuesta: 'Es una gran invitada'

lr.pe

¿A qué hora ver 'El valor de la verdad' con Milena Zárate en Latinoamérica?

Si bien la edición de ‘El valor de la verdad’ con Milena Zárate está dirigida principalmente al público peruano, el programa también despierta gran interés en otros países y entre los peruanos residentes en el extranjero. Los seguidores en Latinoamérica podrán verlo en tiempo real a través del canal oficial de YouTube, donde será transmitido en simultáneo. Solo deberás revisar la diferencia horaria de tu país para no perderte la emisión.

  • ‘El valor de la verdad’ en vivo con Milena Zárate en Perú, Colombia y Ecuador: 10.00 p. m.
  • ‘El valor de la verdad’ en vivo con Milena Zárate en México, Nicaragua, Guatemala y El Salvador: 9.00 p. m.
  • ‘El valor de la verdad’ en vivo con Milena Zárate en Chile, Bolivia y Venezuela: 11.00 p. m.
  • ‘El valor de la verdad’ en vivo con Milena Zárate en Brasil y Argentina: 12.00 a. m.

Además, los seguidores de Milena Zárate y del programa de Beto Ortiz podrán revivir los momentos más destacados de la edición a través de las cuentas oficiales de ‘El valor de la verdad’ en Instagram y TikTok, así como interactuar en X (antes Twitter) utilizando el hashtag oficial. Los comentarios más llamativos aparecerán durante la transmisión, mientras la cantante responde a las preguntas y revela sus confesiones más polémicas.

