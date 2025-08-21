HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

¿Dónde ver 'El valor de la verdad' en vivo con Greissy Ortega?

Greissy Ortega será la próxima invitada en 'El valor de la verdad', conducido por Beto Ortiz. Descubre en qué canal ver el programa, el horario y cómo verlo en vivo por televisión o vía online.

Esta será la segunda participación de Greissy Ortega en 'El valor de la verdad'.
Esta será la segunda participación de Greissy Ortega en 'El valor de la verdad'. | Panamericana Televisión

Este domingo 24 de agosto, el sillón rojo de 'El valor de la verdad' recibirá a una invitada que ha protagonizado varias situaciones en la farándula nacional. Greissy Ortega, hermana de Milena Zárate, vuelve a la televisión peruana con un testimonio que promete estremecer al público, pues la colombiana contará ante Beto Ortiz lo que durante mucho tiempo fue ocultado por miedo, vergüenza y dolor.

La emisión está confirmada para las 10.00 p. m., inmediatamente después del programa 'Panorama', a través de Panamericana Televisión. También podrá verse en simultáneo online. Así, quienes se encuentren fuera del país o no tengan acceso a señal abierta podrán seguir el episodio sin restricciones.

PUEDES VER: Beto Ortiz queda desconcertado tras episodios de agresión de Greissy Ortega por parte de Ítalo Villaseca en 'El valor de la verdad'

lr.pe

¿Dónde ver 'El valor de la verdad' en vivo online o por TV?

La edición de 'El valor de la verdad' con Greissy Ortega será transmitida este domingo 24 de agosto a las 10.00 p. m. por Panamericana Televisión, canal 5 en señal abierta. La producción ha confirmado que el episodio estará disponible en vivo a través de su canal oficial en YouTube, lo que permite su visualización desde cualquier dispositivo conectado a internet.

La plataforma digital de Panamericana ha sido utilizada en emisiones anteriores para ampliar el alcance del programa. En esta ocasión, Ortega anticipa confesiones marcadas por episodios de violencia doméstica, pérdida y aislamiento en el contexto de su relación con su expareja Ítalo Villaseca, el padre de sus hijos.

PUEDES VER: Jefferson Farfán lanza picante frase tras ser expuesto por Samahara Lobatón en 'EVLDV': "Mientras menos cuentes, mejor te va"

lr.pe

Canales para ver 'El valor de la verdad' en vivo desde Perú y otros países

En Perú, 'El valor de la verdad' puede verse por señal abierta en Panamericana Televisión (canal 5), disponible en la mayoría de operadores de cable y televisión digital terrestre. El programa también está disponible a través de televisión por cable en servicios como Movistar TV (canal 105), DirecTV (canal 195) y Claro TV (canal 5). Para quienes prefieren seguirlo desde plataformas digitales, el canal oficial de YouTube de Panamericana ofrece la transmisión en vivo sin restricciones geográficas ni necesidad de suscripción.

Fuera del país, el acceso al episodio está garantizado por la misma vía. Usuarios en Estados Unidos, Europa o cualquier otro territorio podrán conectarse a la señal en tiempo real. La historia de Greissy Ortega ha despertado interés, especialmente por las denuncias que involucran a su expareja Ítalo Villaseca. " El 13 me golpea, el 14 voy donde la doctora y me dice que no hay nada qué hacer, que la bebé dejó de respirar, estaba fallecida dentro de mí", confesó entre lágrimas sobre la pérdida de su hija.

