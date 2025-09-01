Milena Zárate respondió nueve preguntas en la primera parte de su participación en 'El valor de la verdad'. | Foto: composición LR/Instagram

Milena Zárate respondió nueve preguntas en la primera parte de su participación en 'El valor de la verdad'. | Foto: composición LR/Instagram

Milena Zárate regresó por quinta vez al programa 'El valor de la verdad' este domingo 31 de agosto, dispuesta a hacer reveladoras confesiones sobre su vida privada. Sentada en el famoso sillón rojo frente a Beto Ortiz, la artista colombiana enfrentó una serie de preguntas comprometedoras que pusieron a prueba su sinceridad. Sin embargo, una de ellas, relacionada con la cantante de cumbia Thamara Gómez, quedó sin respuesta, generando tensión en el set.

El momento incómodo ocurrió cuando Lorena Libia, una de las invitadas de Milena, decidió utilizar el comodín del botón rojo para evitar que su amiga respondiera una pregunta especialmente picante. Aunque el gesto fue aparentemente bien intencionado, no fue del agrado de la ex pareja de Edwin Sierra, quien reaccionó visiblemente fastidiada.

¿Cuál fue la picante pregunta sobre Thamara Gómez que Milena Zárate no respondió?

La séptima pregunta del programa 'El valor de la verdad' marcó un momento de alta tensión para Milena Zárate. Beto Ortiz lanzó la interrogante: "¿Te fue infiel 'Tito' Barrera con Thamara Gómez?", pero la respuesta nunca llegó. Antes de que la artista colombiana pudiera pronunciar palabra, su amiga Lorena Libia presionó el botón rojo, impidiéndole responder.

Lejos de agradecer el gesto, Milena reaccionó con evidente molestia. "Me hubiese encantado contestar esa pregunta", expresó calmada, pero con firmeza. Su incomodidad fue aún más clara cuando, dirigiéndose a su amiga, dijo: "No entiendo por qué presionaste el botón rojo. Por favor, seguridad. Hubiese sido genial contestar esa pregunta", dejando entrever que la intervención no fue bien recibida.

Lorena, por su parte, intentó justificar su decisión con una frase que buscaba cerrar el tema: "Ya para qué hablar del pasado". Beto Ortiz, entre risas, comentó que el uso del comodín no solo frustró a Milena, sino que además la expuso aún más, ya que la pregunta de repuesto resultó ser incluso más explosiva. "Ha malgastado pólvora en gallinazo", afirmó. En esa línea, el conductor de 'El valor de la verdad' no dudó en lanzar la interrogante de recambio: "¿Te detuvieron por tráfico de drogas?".

¿Qué pasó entre 'Tito' Barrera y Thamara Gómez cuando el futbolista estaba con Milena Zárate?

El escándalo entre 'Tito' Barrera y Thamara Gómez estalló en mayo de 2021, cuando ambos fueron captados compartiendo una cena junto a una amiga. Las imágenes, difundidas por el programa 'Amor y fuego', fueron presentadas en vivo ante Milena Zárate, quien, aunque mantuvo la compostura frente a las cámaras, no ocultó su incomodidad y esperaba una explicación razonable por parte de su entonces pareja.

Según lo registrado por el espacio conducido por Gigi Mitre y Rodrigo González, Barrera trasladó a Thamara Gómez y a su acompañante en la camioneta de Milena, lo que generó aún más suspicacias. Al ser interceptados por los reporteros del programa, la exintegrante de Corazón Serrano respondió brevemente: "Estamos cerrando un negocio", sin ofrecer mayores detalles sobre el encuentro. Más adelante, la cantante reafirmó su postura, defendiéndose ante los rumores que la señalaban de haber interferido en la pareja.