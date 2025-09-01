HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Del Hecho Al Dicho' con Jaime Chincha
EN VIVO: mira 'Del Hecho Al Dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del Hecho Al Dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del Hecho Al Dicho' con Jaime Chincha     
Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital
Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital     Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital     Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital     
Espectáculos

La picante pregunta que Milena Zárate evitó sobre Thamara Gómez en 'El valor de la verdad': fue salvada por el botón rojo

Esta polémica pregunta en 'El valor de la verdad' reavivó un escándalo del pasado, cuando Thamara Gómez fue captada con quien en ese momento era pareja de Milena Zárate.

Milena Zárate respondió nueve preguntas en la primera parte de su participación en 'El valor de la verdad'.
Milena Zárate respondió nueve preguntas en la primera parte de su participación en 'El valor de la verdad'. | Foto: composición LR/Instagram

Milena Zárate regresó por quinta vez al programa 'El valor de la verdad' este domingo 31 de agosto, dispuesta a hacer reveladoras confesiones sobre su vida privada. Sentada en el famoso sillón rojo frente a Beto Ortiz, la artista colombiana enfrentó una serie de preguntas comprometedoras que pusieron a prueba su sinceridad. Sin embargo, una de ellas, relacionada con la cantante de cumbia Thamara Gómez, quedó sin respuesta, generando tensión en el set.

El momento incómodo ocurrió cuando Lorena Libia, una de las invitadas de Milena, decidió utilizar el comodín del botón rojo para evitar que su amiga respondiera una pregunta especialmente picante. Aunque el gesto fue aparentemente bien intencionado, no fue del agrado de la ex pareja de Edwin Sierra, quien reaccionó visiblemente fastidiada.

PUEDES VER: Milena Zárate revela conversaciones privadas con Yordy Reyna tras terminar su romance con Edwin Sierra: "Él me escribió"

lr.pe

¿Cuál fue la picante pregunta sobre Thamara Gómez que Milena Zárate no respondió?

La séptima pregunta del programa 'El valor de la verdad' marcó un momento de alta tensión para Milena Zárate. Beto Ortiz lanzó la interrogante: "¿Te fue infiel 'Tito' Barrera con Thamara Gómez?", pero la respuesta nunca llegó. Antes de que la artista colombiana pudiera pronunciar palabra, su amiga Lorena Libia presionó el botón rojo, impidiéndole responder.

Lejos de agradecer el gesto, Milena reaccionó con evidente molestia. "Me hubiese encantado contestar esa pregunta", expresó calmada, pero con firmeza. Su incomodidad fue aún más clara cuando, dirigiéndose a su amiga, dijo: "No entiendo por qué presionaste el botón rojo. Por favor, seguridad. Hubiese sido genial contestar esa pregunta", dejando entrever que la intervención no fue bien recibida.

PUEDES VER: Greisy Ortega lanza fuerte mensaje tras revelaciones de Milena Zarate en “EVLDV”: "Mitómana y payasa"

lr.pe

Lorena, por su parte, intentó justificar su decisión con una frase que buscaba cerrar el tema: "Ya para qué hablar del pasado". Beto Ortiz, entre risas, comentó que el uso del comodín no solo frustró a Milena, sino que además la expuso aún más, ya que la pregunta de repuesto resultó ser incluso más explosiva. "Ha malgastado pólvora en gallinazo", afirmó. En esa línea, el conductor de 'El valor de la verdad' no dudó en lanzar la interrogante de recambio: "¿Te detuvieron por tráfico de drogas?".

¿Qué pasó entre 'Tito' Barrera y Thamara Gómez cuando el futbolista estaba con Milena Zárate?

El escándalo entre 'Tito' Barrera y Thamara Gómez estalló en mayo de 2021, cuando ambos fueron captados compartiendo una cena junto a una amiga. Las imágenes, difundidas por el programa 'Amor y fuego', fueron presentadas en vivo ante Milena Zárate, quien, aunque mantuvo la compostura frente a las cámaras, no ocultó su incomodidad y esperaba una explicación razonable por parte de su entonces pareja.

Según lo registrado por el espacio conducido por Gigi Mitre y Rodrigo González, Barrera trasladó a Thamara Gómez y a su acompañante en la camioneta de Milena, lo que generó aún más suspicacias. Al ser interceptados por los reporteros del programa, la exintegrante de Corazón Serrano respondió brevemente: "Estamos cerrando un negocio", sin ofrecer mayores detalles sobre el encuentro. Más adelante, la cantante reafirmó su postura, defendiéndose ante los rumores que la señalaban de haber interferido en la pareja.

Notas relacionadas
Beto Ortiz pasa tenso momento con Milena Zárate por defender a Jonathan Maicelo: "Le tengo un amor particular"

Beto Ortiz pasa tenso momento con Milena Zárate por defender a Jonathan Maicelo: "Le tengo un amor particular"

LEER MÁS
Milena Zárate acumula S/5.000 en ‘EVDLV’ y se confirma que tendrá segunda parte con nuevas revelaciones sobre Edwin Sierra y Greissy Ortega

Milena Zárate acumula S/5.000 en ‘EVDLV’ y se confirma que tendrá segunda parte con nuevas revelaciones sobre Edwin Sierra y Greissy Ortega

LEER MÁS
Milena Zárate revela la fuerte suma de dinero que Jonathan Maicelo cobraba por una pelea de boxeo en Lima

Milena Zárate revela la fuerte suma de dinero que Jonathan Maicelo cobraba por una pelea de boxeo en Lima

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
‘El valor de la verdad’ EN VIVO: preguntas EN DIRECTO a Milena Zárate sobre su hermana Greissy Ortega

‘El valor de la verdad’ EN VIVO: preguntas EN DIRECTO a Milena Zárate sobre su hermana Greissy Ortega

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Caso 'Cri Cri': fallo judicial acredita delito de abuso sexual, pero no confirma como culpable a primo de Jefferson Farfán

Caso 'Cri Cri': fallo judicial acredita delito de abuso sexual, pero no confirma como culpable a primo de Jefferson Farfán

LEER MÁS
Piero Arenas se habría escondido en el baño tras llegada de Christian Cueva al cumpleaños de Pamela López, afirma Lucía Oxenford

Piero Arenas se habría escondido en el baño tras llegada de Christian Cueva al cumpleaños de Pamela López, afirma Lucía Oxenford

LEER MÁS
Milena Zárate revela conversaciones privadas con Yordy Reyna tras terminar su romance con Edwin Sierra: "Él me escribió"

Milena Zárate revela conversaciones privadas con Yordy Reyna tras terminar su romance con Edwin Sierra: "Él me escribió"

LEER MÁS
'Cri Cri' se quiebra al confesar que Jefferson Farfán no cree en su inocencia tras salir libre: "Es muy doloroso"

'Cri Cri' se quiebra al confesar que Jefferson Farfán no cree en su inocencia tras salir libre: "Es muy doloroso"

LEER MÁS
Christian Cueva sorprende al regresar a Perú tras fuertes conflictos con Pamela López y advierte: "Vengo a ver a mis hijos"

Christian Cueva sorprende al regresar a Perú tras fuertes conflictos con Pamela López y advierte: "Vengo a ver a mis hijos"

LEER MÁS
Beto Ortiz pasa tenso momento con Milena Zárate por defender a Jonathan Maicelo: "Le tengo un amor particular"

Beto Ortiz pasa tenso momento con Milena Zárate por defender a Jonathan Maicelo: "Le tengo un amor particular"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Orquesta Candela se une con Joysi Love y lanzan nueva versión de ‘Todavía’: "Queremos llevar la cumbia por todo el mundo"

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Espectáculos

Orquesta Candela se une con Joysi Love y lanzan nueva versión de ‘Todavía’: "Queremos llevar la cumbia por todo el mundo"

"¡Gracias, te amo… Perú!": Green Day hizo vibrar Lima en una noche llena de punk y nostalgia

Aldo Miyashiro impacta al revelar que formalizó su relación con Gia Rosalino ante los padres de la actriz: "Decidimos ir para adelante"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota