Milena Zárate retorna este domingo 7 de septiembre a 'El valor de la verdad', en una edición que promete remecer la farándula nacional. La cantante colombiana, quien ya se ha sentado antes en el temido sillón rojo de Beto Ortiz, afrontará un nuevo y revelador cuestionario que pondrá sobre la mesa aspectos familiares, sentimentales y personales que podrían sorprender al público.

La producción adelantó que Milena responderá preguntas vinculadas a su niñez, adolescencia y sus romances de juventud. Los avances del programa ya muestran momentos de gran tensión y confesiones que podrían replantear la historia que hasta ahora se conoce sobre su vida privada.

¿Qué preguntas responderá Milena Zárate en 'El valor de la verdad' ?

La segunda parte de la participación de Milena Zárate en El valor de la verdad promete estremecer a la audiencia con revelaciones nunca antes contadas. La cantante colombiana se abre como nunca sobre los episodios más oscuros de su juventud, marcados por el abuso y el maltrato, en una relación que la dejó profundas heridas emocionales. La cantante recuerda cómo era víctima de agresiones físicas constantes: “Me agarraba del cuello, me daba con la correa, me agarraba con un cable, con lo que encontrara, me daba de alma”, confesó en uno de los adelantos del programa.

Pero eso no es todo. La expareja de Edwin Sierra también revelará detalles de una relación tóxica que la llevó al límite de la manipulación emocional, en la que su entonces pareja la amenazaba con quitarse la vida si ella intentaba dejarlo. “Entonces decía, si usted me deja, yo me mato”, relató la artista, dejando en evidencia cómo la violencia psicológica fue otro de los fantasmas que tuvo que enfrentar.

¿A qué hora se transmite 'El valor de la verdad'?

Este domingo 7 de septiembre, a las 10:00 p. m., Panamericana Televisión presentará la esperada participación de Milena Zárate en El valor de la verdad. La edición promete impactar a los televidentes con confesiones inéditas, inmediatamente después de Panorama, en uno de los programas más comentados y sintonizados de la televisión nacional.

La producción recordó que el horario de emisión varía de acuerdo con cada país. En México, 'El valor de la verdad' con Milena Zárate podrá verse a las 9:00 p. m., mientras que en Argentina y Uruguay estará disponible desde la medianoche. Se recomienda a los seguidores verificar la diferencia horaria en su localidad para no perderse este episodio, que promete convertirse en uno de los más comentados de la temporada.