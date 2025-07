La reciente controversia entre Paco Bazán y Magaly Medina ha tomado un nuevo giro, luego de que la periodista lanzara una dura crítica en contra del exfutbolista y, de paso, minimizara la trayectoria de Susana Alvarado, integrante del reconocido grupo Corazón Serrano. Todo surgió cuando el conductor de ATV manifestó su incomodidad, durante una emisión de su programa ‘Ni loco ni santo’, y se enfrentó en vivo a la periodista venezolana Luisa Elena Pinto, quien utilizó el término "cumbiambera" para referirse a la cantante nacional.

En respuesta, Magaly Medina no tardó en pronunciarse en la edición del martes 15 de julio de su programa ‘Magaly TV, la firme’, donde reafirmó su postura y restó importancia al papel de Alvarado dentro del ámbito musical. “Ella sí es una cumbiambera. Forma parte de una delantera, no ha hecho carrera como solista. Es una más”, señaló la conductora, dejando entrever que la joven artista carece de una trayectoria individual destacable, por lo que el exarquero no le puede exigir "a la gente que se sepa su nombre".

Magaly Medina arremete contra Paco Bazán por defensa a Susana Alvarado

Durante la edición del martes 15 de julio de su programa ‘Magaly TV, la firme’, Magaly Medina dirigió duras palabras contra Paco Bazán, luego de que este defendiera públicamente a Susana Alvarado, integrante de Corazón Serrano. La conductora no solo cuestionó la relevancia individual de la joven artista dentro de la agrupación, sino que también criticó la forma en la que Bazán ha intentado posicionarla como una figura destacada.

“No es que ella se haya hecho conocida y el mundo la reconozca como una cantante talentosísima. Ella es una voz más del grupo. Que cada uno baile un poco más o menos, no quiere decir que una sobresalga más que la otra. Todas forman parte de una delantera, de una agrupación grande. Ella es una rueda más de ese coche que se llama Corazón Serrano”, expresó con contundencia.

Magaly también cuestionó las cifras y argumentos presentados por Bazán, quien afirmó que Alvarado acumula millones de reproducciones en su última canción. Para la periodista, esos números no reflejan un mérito individual, sino el arrastre del grupo musical. “Él (Paco Bazán) dice que ella es conocida, que tiene millones de vistas en su última canción. No, esos millones son de Corazón Serrano, no lo olvides, no te desubiques. (...) A esa, tu noviecita la cumbiambera, todavía le falta mucho pan por rebanar”, agregó la conductora, en un tono visiblemente molesto.

Magaly Medina vuelve a llamar "cumbiambera" a Susana Alvarado

Finalmente, Magaly Medina criticó la actitud de Bazán frente a quienes se refieren a Susana Alvarado como “cumbiambera”, calificativo que él ha rechazado públicamente. “Entonces, ¿por qué te achoras con cualquiera que la llame cumbiambera? Es cumbiambera, pues. ¿Para qué te peleas? En tu mente, quizás, para ti es la mejor, es la supercantante, para ti, pero para el público, no. A ella aún no la conoce nadie", expresó.

La figura televisiva de ATV fue más allá al sugerir que la popularidad reciente de la joven se debe más a su presunta relación sentimental con Bazán que a su talento artístico. “A ella aún no la conoce nadie. Si se ha hecho conocida un poquito más es porque han vendido ese noviazgo”, sentenció Medina, al tiempo que instó al exfutbolista a no crear falsas expectativas sobre la carrera de la cantante.