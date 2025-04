El vínculo entre Magaly Medina y Paco Bazán llegó a su punto de quiebre. Luego de que el conductor de ‘El deportivo en otra cancha’ se mostrara incómodo por el ampay con Susana Alvarado, cantante de Corazón Serrano, la ‘Urraca’ dejó clara su posición con respecto a su relación con el exfutbolista.

La tensión inició luego del ampay en el que se vio a Paco Bazán con la cumbiambera Susana Alvarado en el Aeropuerto Jorge Chávez. Tras la emisión, el exfutbolista se mostró incómodo, se negó a declarar ante las cámaras de 'Magaly TV, la firme', y cerró la puerta a una de sus reporteras, actitud que no fue bien recibida por Magaly Medina, quien le aclaró que para ella el título de “madrina” no implica inmunidad ni favores

Magaly Medina toma distancia con Paco Bazán y le aclara que ya no es su ahijado

En su programa, el exarquero confesó haber perdido a su madrina televisiva, pero advirtió con sarcasmo que no lo empujen a “irse al otro lado”, en clara alusión a Andrea Llosa, conocida rival mediática de Magaly Medina. “No me obliguen a convertirme en Andrealover”, expresó en un tono entre serio y sarcástico.

Lejos de mostrarse afectada, la 'Urraca' respondió en su estilo inconfundible, dejando en claro que no cede ante presiones: “No me presiones, Paco. A mí con chantajes emocionales no, porque estoy acostumbrada a perder ahijados y pseudoahijados”, dijo con firmeza y sarcasmo.

Incluso, la conductora, ironizó sobre la posibilidad de que él cambiara de bando: “Si quieres vienes acá, te ponemos un papel de regalo, un moño grande y te transportamos. Ni te empujamos, te llevamos en una limusina y te entregamos”, comentó ante las cámaras, con su característico tono burlón.

Semanas después del escándalo, Paco Bazán intentó enmendar la situación con una disculpa pública. Sin embargo, Magaly no cambió su postura. Aclaró que, aunque acepta las disculpas, no tolera actitudes desubicadas ni falsas expectativas sobre el significado del vínculo de “madrina” en el medio televisivo.“No me gusta que nadie me llame madrina si esperan que no los critique”, sentenció.