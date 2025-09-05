HOYSuscripcion LR Focus

Christopher Gianotti le recuerda a Magaly Medina cuando la coqueteaba y Úrsula Boza reacciona en vivo: "Te tiraba maicito"

El actor recordó en vivo los mensajes de amor que le dedicaba a Magaly Medina años atrás, generando sorpresa en la conductora y una divertida reacción de su esposa Úrsula Boza.

Christopher Gianotti
Christopher Gianotti

Christopher Gianotti y Úrsula Boza sorprendieron a los televidentes durante su visita al programa 'Magaly TV, la firme', donde acudieron para promocionar su obra teatral 'Hasta que la muerte nos separe'. Sin embargo, la entrevista dio un giro inesperado cuando el actor recordó que, en el pasado, llegó a coquetear con Magaly Medina, lo que generó desconcierto en la conductora y una reacción inmediata de su esposa, quien comentó entre risas: “Sí te tiraba maicito”.

“A ti también te coqueteaba y me contestabas por si acaso”, reveló el actor frente a una sorprendida Magaly, que no pudo ocultar su incomodidad y respondió: “¿Cuándo? ¿así?”.

lr.pe

Gianotti recuerda cuando le coqueteaba a Magaly y Úrsula Boza reacciona en vivo

Durante la conversación, los esposos Christopher Gianotti y Úrsula Boza hablaron de los retos que atravesaron en sus más de 20 años de relación y cómo lograron superar obstáculos como los celos. La actriz reconoció que en el pasado fue muy celosa y que eso afectó su vínculo sentimental, aunque con el tiempo logró trabajarlo y mejorar.

En ese contexto, Gianotti admitió que cuando trabajaba en televisión solía mostrarse coqueto como parte de su personaje. Incluso, confesó que entre las personas con las que jugaba de esa manera estaba nada menos que Magaly Medina, a quien aseguró admirar desde hace años.

El actor recordó que, en aquellos tiempos, le enviaba mensajes mientras trabajaba en Latina y ella le respondía. Ante ello, Magaly explicó que se encontraba soltera y que Gianotti formaba parte del programa “Hombres trabajando para ellas”. La revelación causó sorpresa y risas en el set, especialmente cuando Úrsula intervino para confirmar la anécdota: “Sí te tiraba maicito”.

La conductora, con su característico estilo, restó importancia al tema y lanzó una respuesta que desató carcajadas: “Yo qué le iba a hacer caso a este”.

lr.pe

La declaración de amor de Christopher Gianotti a Magaly Medina

El momento más sorprendente de la noche llegó cuando la producción del programa de Magaly Medina encontró un antiguo video de Christopher Gianotti enviándole un mensaje de amor. En las imágenes, el actor le dedicaba un romántico discurso a la popular “Urraca” en plena televisión nacional.

“Ella sabe para quién es, para la de los vestidos apretados, la que me cautiva las noches, la que me quita el sueño: para Magaly Medina, el amor de mi vida. No importa la edad, tampoco la estatura, después del amor, lo demás es cualquier basura”, expresó Gianotti en aquella época, cuando Magaly conducía en ATV y él formaba parte de Latina.

Ante la evidencia, Magaly no pudo disimular la sorpresa y Gianotti explicó que lo hacía como muestra de admiración, ya que en esos años muchas personas criticaban a la periodista, pero él valoraba su trabajo y no dudaba en expresarlo públicamente.

