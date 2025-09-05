HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

La reacción de Magaly Medina al descubrir la diferencia de edad entre Fiorella Rodríguez y su novio europeo

La ‘amistad’ Fiorella Rodríguez y su novio europeo, Iván Micol, estuvieron en el set de Magaly Medina y hablaron sobre la gran diferencia de edad entre ellos. 

Fiorella Rodríguez y Iván Micol cuentan con 51 y 27 años respectivamente. Foto: Composición LR/ATV.
Fiorella Rodríguez y Iván Micol cuentan con 51 y 27 años respectivamente. Foto: Composición LR/ATV.

Fiorella Rodríguez y su novio español, Iván Micol, estuvieron en el set de Magaly Medina, donde revelaron detalles inéditos de su próxima boda. Sin embargo, cuando la ‘urraca’ le consultó a la popular ‘amistad’ cuantos años de diferencia tenía con su pareja, sorprendió con su reacción en vivo.

“Son 24 años”, respondió Rodríguez, a lo que 'la urraca' reaccionó con un comentario inmediato: “Es un poquito largo. Pero míralo a Macron, presidente de Francia”, dijo entre risas. Ante ello, la exconductora de espectáculos de América aclaró que su padre le llevaba 20 años a su madre, por lo que para ella este tipo de relaciones resultan algo normal.

PUEDES VER: Fiorella Rodríguez 'encara' a Magaly Medina por acusarla de retocar sus fotos frente su novio de 29 años: "Tan acabada no estoy"

lr.pe

Novio europeo de Fiorella Rodríguez confiesa que le ‘pidió matrimonio’ tras ver sus fotos en Instagram

Iván Micol, de 27 años, contó a Magaly Medina que se enamoró de Fiorella Rodríguez, de 51, a primera vista al ver sus fotos en Instagram, y que incluso le llegó a pedir ‘matrimonio’. Desde entonces, comenzaron a hablar a diario, compartiendo todo; hasta llegaron a presentar a sus familias mediante videollamadas antes de conocerse en persona.

Cuando finalmente llegó el día de verse por primera vez cara a cara, ambos estaban muy nerviosos, pero al conversar sintieron que se conocían de toda la vida gracias a la confianza construida virtualmente. En 2023 decidieron formalizar su relación y el modelo español se mudó a Lima para vivir con Fiorella Rodríguez y la hija de la exconductora, quien tiene casi su misma edad.

PUEDES VER: Fiorella Rodríguez confiesa que se casará este año con su novio Iván Micol: “Ya estamos planeándolo”

lr.pe

¿Quién es Fiorella Rodríguez?

Fiorella Rodríguez alcanzó gran popularidad como presentadora del bloque de espectáculos de América Televisión durante varios años (2001 -2005/2010-2020).

Sin embargo, su reconocimiento en la pantalla chica se remonta a mucho antes, cuando fue candidata al Miss Perú 1994 y obtuvo el título de Miss Amistad. Desde entonces, se ganó el apelativo ‘Amistad’ o, cariñosamente, ‘Amistasí’.

