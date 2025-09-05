Fiorella Rodríguez y su novio español, Iván Micol, estuvieron en el set de Magaly Medina, donde revelaron detalles inéditos de su próxima boda. Sin embargo, cuando la ‘urraca’ le consultó a la popular ‘amistad’ cuantos años de diferencia tenía con su pareja, sorprendió con su reacción en vivo.

“Son 24 años”, respondió Rodríguez, a lo que 'la urraca' reaccionó con un comentario inmediato: “Es un poquito largo. Pero míralo a Macron, presidente de Francia”, dijo entre risas. Ante ello, la exconductora de espectáculos de América aclaró que su padre le llevaba 20 años a su madre, por lo que para ella este tipo de relaciones resultan algo normal.

Novio europeo de Fiorella Rodríguez confiesa que le ‘pidió matrimonio’ tras ver sus fotos en Instagram

Iván Micol, de 27 años, contó a Magaly Medina que se enamoró de Fiorella Rodríguez, de 51, a primera vista al ver sus fotos en Instagram, y que incluso le llegó a pedir ‘matrimonio’. Desde entonces, comenzaron a hablar a diario, compartiendo todo; hasta llegaron a presentar a sus familias mediante videollamadas antes de conocerse en persona.

Cuando finalmente llegó el día de verse por primera vez cara a cara, ambos estaban muy nerviosos, pero al conversar sintieron que se conocían de toda la vida gracias a la confianza construida virtualmente. En 2023 decidieron formalizar su relación y el modelo español se mudó a Lima para vivir con Fiorella Rodríguez y la hija de la exconductora, quien tiene casi su misma edad.

¿Quién es Fiorella Rodríguez?

Fiorella Rodríguez alcanzó gran popularidad como presentadora del bloque de espectáculos de América Televisión durante varios años (2001 -2005/2010-2020).

Sin embargo, su reconocimiento en la pantalla chica se remonta a mucho antes, cuando fue candidata al Miss Perú 1994 y obtuvo el título de Miss Amistad. Desde entonces, se ganó el apelativo ‘Amistad’ o, cariñosamente, ‘Amistasí’.