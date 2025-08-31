HOYSuscripcion LR Focus

'Cri Cri' se quiebra al confesar que Jefferson Farfán no cree en su inocencia tras salir libre: "Es muy doloroso"

Tras pasar más de 11 meses en prisión, 'Cri Cri', primo de Jefferson Farfán, lamenta que el exfutbolista se distancie de él y que no confié en su inocencia.

'Cri Cri', el primo de Farfán. Foto: composición LR/difusión/ATV
'Cri Cri', el primo de Farfán. Foto: composición LR/difusión/ATV

Cristian Martínez Guadalupe, conocido como 'Cri Cri', reapareció públicamente tras recuperar su libertad luego de pasar 11 meses y seis días en el penal de Lurigancho. En el reportaje emitido en 'Día D', no pudo contener las lágrimas al revelar la tristeza que le causa que su primo Jefferson Farfán dude de su inocencia. “En este momento que tú no creas en mí es muy doloroso, pero más doloroso es haber estado 11 meses adentro por algo que no he cometido”, expresó conmovido.

‘Cri Cri’ reveló que mantiene una larga historia de hermandad con Jefferson Farfán, a quien conoce desde su niñez y con quien compartió gran parte de su vida en el mismo barrio. Aunque agradeció el respaldo que en algún momento recibió de su primo, confesó que le sorprende y duele, que ahora ponga en duda su inocencia. “El daño que nos hizo esa persona al separar una relación de hermandad de tantos años… hemos vivido en este barrio de pequeños, él sabe cómo hemos sido, cómo hemos crecido juntos”, expresó con evidente pesar.

PUEDES VER: Madre de ‘Cri Cri’ confiesa que devolvió a Jefferson Farfán la camioneta que le regaló a su hijo: 'No somos materialistas'

Primo de Farfán se quiebra por su distanciamiento con el exfutbolista y revelar que no cree en su inocencia

La entrevista de ATV mostró a Cristian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’, visiblemente afectado al recordar lo vivido. Antes de la denuncia y posterior detención, él y Jefferson Farfán mantenían una relación muy cercana, compartiendo reuniones, fiestas y dejando registro de su vínculo en múltiples fotografías difundidas en redes sociales. La distancia entre ambos tras el proceso judicial ha generado gran conmoción, sobre todo por la estrecha hermandad que los unía.

Martínez Guadalupe recuperó su libertad el pasado miércoles 27 de agosto, cuando abandonó el Ministerio Público poco antes de las 2:00 p. m., poniendo fin a un encarcelamiento de casi un año. Su detención ocurrió en septiembre de 2024, tras ser acusado de presunta violación sexual dentro de la vivienda de Jefferson Farfán, ubicada en la exclusiva zona de La Planicie, en La Molina.

