Mark Vito Villanella viaja con Leslie Echevarría a Estados Unidos, pero ocurre lo impensado: “No tiene para pagar el taxi”

Mark Vito Villanella sorprendió a más de uno al anunciar un nuevo capítulo en su historia de amor con Leslie Echevarría. El empresario viajó a Estados Unidos junto a la joven peruana para presentarla oficialmente a sus padres, un gesto que confirma la solidez de su romance. Después de meses de mostrar su complicidad en redes sociales, la pareja no solo consolida su vínculo sentimental, sino que también enfrenta nuevos retos que podrían marcar un antes y un después en su faceta profesional.

Este viaje representa la primera gran oportunidad para que Mark Vito Villanella y Leslie Echevarría fortalezcan sus lazos familiares. El influencer, recordado por su mediática relación con la política Keiko Fujimori, atraviesa una etapa de transformación personal en la que el humor, el aprendizaje y las nuevas experiencias ocupan un lugar central.

Mark Vito presenta a su pareja en EE.UU., pero ella lanza inesperada revelación

Mark Vito Villanella dio un paso trascendental en su vida sentimental al viajar a Estados Unidos junto a su pareja, Leslie Echevarría, con la intención de presentarla oficialmente a sus padres. Después de meses mostrando en redes sociales la complicidad de su romance, el popular “gringo” y la joven peruana emprendieron esta travesía que no solo consolida su relación.

Por otro lado, aunque apenas llevan cinco meses juntos, Mark Vito decidió dar un importante paso en su romance con Leslie Echevarría y la llevó a Nueva York para presentarla oficialmente a sus padres. Sin embargo, la joven no dejó pasar la oportunidad de bromear y lo expuso públicamente al revelar entre risas: “Mark me hizo ir en subway porque no tiene para el taxi”.

Este viaje a Estados Unidos marca la primera gran oportunidad para que Mark Vito Villanella y Leslie Echevarría fortalezcan sus lazos familiares. El influencer, recordado por su mediática relación con la política Keiko Fujimori, atraviesa una etapa de transformación personal en la que el humor, el aprendizaje y las nuevas conexiones se han convertido en sus principales prioridades.

