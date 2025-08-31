Cecilia Guadalupe, madre de Christian Martínez, conocido como ‘Cri Cri’, emitió declaraciones a diversos medios de comunicación tras la liberación de su hijo, quien fue acusado de presunto abuso sexual contra una joven de 19 años en la casa del exfutbolista.

Entre sus revelaciones, contó que decidió devolver la camioneta que su sobrino Jefferson Farfán le había regalado a su hijo en agradecimiento por ayudarlo en algunos negocios, como por ejemplo, su orquesta. “No somos materialistas”, expresó Doña Cecilia al ser consultada sobre el tema. Vale señalar que esto sucedió antes de la denuncia contra ‘Cri Cri’.

¿Por qué la madre de ‘Cri Cri’ devolvió camioneta que Farfán le regaló a su hijo?

Tras salir de ‘Cri Cri’ del penal de Lurigancho, donde estuvo recluido 11 meses, su madre, Cecilia Guadalupe, fue a recibir a su hijo. En ese momento, una reportera le consultó por la camioneta que Jefferson Farfán le regaló a su primo.

"(Se habla un poco sobre los carros o cosas que están a nombre también de Cristian Martínez y que se pertenecerían a Jefferson Farfán, ¿qué tan cierto es eso?)”, le preguntaron.

Ante ello, Doña Cecilia confirmó que su hijo solo había recibido una camioneta y que la había devuelto, explicando la razón. “No, solamente fue un carro, que yo ya se lo devolví. Sí, yo lo devolví, nosotros no tenemos, no somos materialistas”, contestó con seriedad, negando tajantemente que su familia conservé bienes del conductor de ‘Enfocados’.

Además, aseguró que no mantiene comunicación con Farfán desde hace varios meses, tras explotar la acusación contra su hijo’. Esa misma versión dio la esposa de ‘Cri Cri’, Fabiola.