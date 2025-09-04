Alejandra Baigorria sufre inesperado incidente con pizarra en plena exposición: “Las malas vibras”

Alejandra Baigorria, popular empresaria peruana, continúa consolidando su éxito fuera de la televisión. Como parte de su labor emprendedora, Baigorria fue invitada a dar una charla en las instalaciones del Senati, donde compartió su experiencia en el mundo empresarial. Sin embargo, durante su exposición, un inesperado incidente se viralizó en TikTok

Alejandra Baigorria comparte incidente en plena exposición

De acuerdo al clip viral, compartida por la propia Alejandra Baigorria, se observa la ponencia de la exchica reality en las instalaciones del Senati en Talara. La artista, que llegó para dar una charla sobre empoderamiento femenino, no imaginó que viviría un sorpresivo momento.

Mientras se dirigía al público, una pizarra de proyector cayó repentinamente sobre su cabeza. Afortunadamente no pasó a mayores. La situación generó tensión por algunos segundos, pero Baigorria reaccionó con calma y profesionalismo ante el percance.

Lejos de incomodarse, Alejandra decidió tomar lo ocurrido con humor y lo compartió en sus redes sociales como una anécdota más de su agitada rutina. "Cuando estás siendo exitosa y te lanza sus malas vibras", escribió en tono irónico, haciendo referencia al incidente.

Usuarios muestran su apoyo a Alejandra Baigorria

Como era de esperarse, el clip se viralizó rápidamente y usuarios reaccionaron con mensajes de admiración por su actitud positiva, destacando su capacidad para enfrentar los imprevistos sin perder el ánimo. "Sigue adelante", "A ti nadie te detiene", "Eso es una cosquillita para la 'Gringa de Gamarra'", opinaron en TikTok.