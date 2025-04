Alejandra Baigorria se casará el sábado 26 de abril con Said Palao. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Alejandra Baigorria se casará el sábado 26 de abril con Said Palao. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

A pesar de su reconocida trayectoria en la televisión y el mundo empresarial, pocos conocen el lado académico de Alejandra Baigorria. La popular ‘Rubia de Gamarra’, figura constante en los realities de competencia peruanos, confesó recientemente que inició estudios superiores en una de las universidades más prestigiosas del país, pero no logró concluirlos por motivos económicos y laborales.

Durante su última aparición en el programa ‘Esta noche’ con Ernesto Pimentel, la también empresaria reveló que ingresó a la carrera de Administración de empresas en la Universidad de Lima por tercio superior, un logro académico que sorprendió a muchos de sus seguidores. “Me faltaba solamente un año para terminar. Hice casi cinco años de la carrera porque tuve la oportunidad de entrar a la televisión y mi sueño más grande era tener mi empresa de ropa”, compartió en vivo.

¿Qué carrera universitaria no pudo terminar Alejandra Baigorria?

A diferencia de otras figuras del entretenimiento, Alejandra Baigorria sí apostó por la educación superior, incluso antes de alcanzar la fama. Según reveló en una entrevista con la periodista María Teresa Braschi para el programa 'Reporte semanal' en 2016, estudió Administración de Empresas en la Universidad de Lima, una carrera que eligió tras descartar opciones como Derecho y Ciencias de la Comunicación.

La empresaria relató que, al terminar la secundaria, sus padres no podían financiar sus estudios en dicha universidad. Ante esta situación, decidió emprender desde muy joven. “Mis papás me dijeron que no tenían dinero para pagarme la Universidad de Lima, que si quería estar allí tendría que trabajar. Y así empecé mi negocio. A los 17 años comencé mi propia empresa”, detalló.

Pese a los obstáculos económicos, Baigorria logró avanzar casi cinco años de la carrera. Sin embargo, la televisión tocó su puerta cuando ya estaba cerca de obtener el título profesional. Con el tiempo, su participación en programas como 'Combate' y 'Esto es guerra' la catapultaron a la fama, pero también la alejaron de las aulas. “Con las justas pagaba la universidad, mitad y mitad con lo que me ayudaban mis papás”, contó Alejandra Baigorria en el programa de la 'Chola Chabuca’, 'Esta noche' durante la reciente entrevista emitida el sábado 19 de abril.