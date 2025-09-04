Madre peruana le rezaba todos los días a estampita de Jorge Luna creyendo que era un santo

Una peculiar situación se viralizó en TikTok luego de que una joven peruana reveló que su madre llevaba rezando todos los días a una estampita de Jorge Luna. El hecho ocurrió en pequeño altar de la familia, donde la imagen del humorista fue colocada junto a otras figuras religiosas de yeso. El clip rápidamente generó divertidas reacciones por lo insólito del hecho.

Insólita historia de una madre peruana que rezaba a Jorge Luna creyendo que era un santo

La hija fue quien descubrió el curioso error cuando, al revisar una repisa, notó que entre las figuras de la Virgen de Guadalupe y otras imágenes religiosas, se encontraba una estampita impresa de Jorge Luna. “Mi mamá confunde a Jorge Luna con un santo y le reza todos los días”, contó en el video que ya acumula miles de reproducciones.

El clip generó una avalancha de comentarios en redes sociales, donde los usuarios bromearon con experiencias similares y otros comentaron el parecido que tendría el comediante Jorge Luna con San Martín de Porres.

Usuarios comparten divertidas reacciones en TikTok

El video de la cuenta @zheiilatarazona26 en TikTok cuenta con más de 330.000 visualizaciones. Algunas de las reacciones más divertidas son: "Me hizo recordar cuando Doña Nelly le rezaba a Shrek", "Lo confundió con San Martín de Porres", "Para que no falte dinero y risas", "Me reí muy fuerte", "Tranquilamente puede ser mi mamá", indicaron usuarios.