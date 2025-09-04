HOYSuscripcion LR Focus

Captan a mujer espiando el celular de su pareja y redes reaccionan: "El que busca, encuentra"

El singular momento fue captado por una joven en un centro comercial y rápidamente se viralizó en TikTok, donde usuarios opinaron con humor.

"El que graba por qué no hace nada", reaccionaron usuarios en redes sociales.
"El que graba por qué no hace nada", reaccionaron usuarios en redes sociales. | Foto: composición LR/ @angelicatorres0001/ TikTok

Una pareja peruana fue captada en una singular situación y el momento es viral en TikTok. En el video, grabado por un testigo, se observa a una mujer de pie detrás de su pareja mientras él revisa su celular. Lo que llamó la atención fue que ella, sin que él se diera cuenta, prácticamente se puso de puntitas e hizo evidentes esfuerzos por mirar la pantalla del teléfono. El clip generó divertidas reacciones.

Mujer espía el celular de su pareja en centro comercial

De acuerdo al clip viral en la cuenta angelicatorres0001 de TikTok, una mujer aprovechó la distracción de su pareja para observar lo que este realizaba en su celular. De esta forma, se levantó de puntitas y se inclinó sutilmente hacia adelante para observar la pantalla desde atrás, justo por encima de su espalda, sin que él notara lo que ocurría.

PUEDES VER: Novia olvidó su DNI en plena boda civil y momento es viral: "Me ganaron los nervios"

lr.pe

El momento fue captado por una transeúnte y luego fue compartido en redes sociales. "Se te borró la sonrisa", es la descripción en TikTok. La curiosa escena generó decenas de divertidos comentarios, donde muchos resaltaron la confianza que debe existir entre las parejas.

Usuarios comparten divertidas reacciones en TikTok

Como era de esperarse, la grabación generó todo tipo de reacciones y varios cibernautas debatieron sobre los límites sobre la privacidad.

PUEDES VER: Boliviano se sincera y admite que el Perú los 'destruye' con la gastronomía y Machu Picchu: "Han tenido visión de marca país"

lr.pe

"La confianza ante todo", "El que busca, encuentra", "Recemos por él", "El gato muere por curioso", "Vivir en desconfianza no es vivir", "El que graba por qué no hace nada", "El que todo borra nada teme", "Amo la complicidad de las mujeres", "Soldado caído", reaccionaron usuarios.

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Novia olvidó su DNI en plena boda civil y momento es viral: "Me ganaron los nervios"

Japonesa queda encantada con pan con chicharrón y pide votar por Perú en 'Mundial de desayunos' de Ibai: "Estoy apoyando"

Peruana genera polémica en redes por mencionar que trabajar en España es mejor que en Perú: "Tu vida es importante"

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

