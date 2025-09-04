Captan a mujer espiando el celular de su pareja y redes reaccionan: "El que busca, encuentra"

"El que graba por qué no hace nada", reaccionaron usuarios en redes sociales. | Foto: composición LR/ @angelicatorres0001/ TikTok

Una pareja peruana fue captada en una singular situación y el momento es viral en TikTok. En el video, grabado por un testigo, se observa a una mujer de pie detrás de su pareja mientras él revisa su celular. Lo que llamó la atención fue que ella, sin que él se diera cuenta, prácticamente se puso de puntitas e hizo evidentes esfuerzos por mirar la pantalla del teléfono. El clip generó divertidas reacciones.

Mujer espía el celular de su pareja en centro comercial

De acuerdo al clip viral en la cuenta angelicatorres0001 de TikTok, una mujer aprovechó la distracción de su pareja para observar lo que este realizaba en su celular. De esta forma, se levantó de puntitas y se inclinó sutilmente hacia adelante para observar la pantalla desde atrás, justo por encima de su espalda, sin que él notara lo que ocurría.

El momento fue captado por una transeúnte y luego fue compartido en redes sociales. "Se te borró la sonrisa", es la descripción en TikTok. La curiosa escena generó decenas de divertidos comentarios, donde muchos resaltaron la confianza que debe existir entre las parejas.

Usuarios comparten divertidas reacciones en TikTok

Como era de esperarse, la grabación generó todo tipo de reacciones y varios cibernautas debatieron sobre los límites sobre la privacidad.

"La confianza ante todo", "El que busca, encuentra", "Recemos por él", "El gato muere por curioso", "Vivir en desconfianza no es vivir", "El que graba por qué no hace nada", "El que todo borra nada teme", "Amo la complicidad de las mujeres", "Soldado caído", reaccionaron usuarios.