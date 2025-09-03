Joven pidió una batidora por Temu, pero quedó en shock al recibirla: "¿Es ilegal leer?"

Una joven decidió aprovechar las ofertas de Temu y pidió lo que creyó que era una batidora moderna para su cocina. Emocionada por su compra y convencida de una gran inversión, esperó con ansias la llegada del paquete. Sin embargo, al abrir la caja, su sorpresa fue mayúscula. El clip en TikTok registra casi 2 millones de visualizaciones.

Joven decepcionada tras comprar batidora: era un acrílico

De acuerdo al clip viral en la cuenta yorgelismejia1 de TikTok, la compra en Temu no se trataba de una batidora funcional, más bien era un simple adorno acrílico en 2D con forma de batidora. La escena quedó registrada en video y fue compartida en redes sociales, donde rápidamente se viralizó.

En el clip, se puede ver a la joven sosteniendo el objeto con incredulidad mientras suelta una frase que resume perfectamente su decepción: "Lo que pedí de Temu vs. lo que me llegó".

Usuarios comparten sus reacciones sobre pedido viral en Temu

Tras la viralización del video, cientos de usuarios se sintieron identificados con la historia y compartieron sus propias experiencias con otros productos. Algunos comentaron entre risas que pasaron por lo mismo, mientras que otros advirtieron leer siempre la descripción completa antes de comprar.

"Pero ahí dice adorno de escritorio, no entiendo, veo que el producto te llegó bien y en perfecto estado", "Creo que Temu es para lectores profesionales", "Paso 1 es descargar Temu, paso 2 es leer bien", "No veo nada de malo, llegó lo que pidió", "¿Es ilegal leer?", "La importancia de la comprensión de lectura", describieron usuarios en TikTok.