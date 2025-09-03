HOYSuscripcion LR Focus

Mujer muestra su outfit para asistir a la audiencia de su divorcio, pero termina llorando tras recordar su relación: "Nunca pensé que me iba a divorciar"

Usuaria de TikTok reflexionó sobre la difícil transición, destacando la importancia de visibilizar estas experiencias de la vida, aunque sean dolorosas.

Clip viral tiene 2 millones de visualizaciones en TikTok.
Clip viral tiene 2 millones de visualizaciones en TikTok. | Foto: composición LR/ @ivona_dios/TikTok

Una joven usuaria de TikTok se viralizó luego de compartir detalles de su divorcio tras 13 años de relación. En un video en redes sociales, la mujer buscó documentar un momento difícil que rara vez se muestra en público. Muchos usuarios se mostraron sorprendidos por su intención de visibilizar este difícil proceso, por el que muchas personas pasan, pero que a menudo no recibe la importancia que merece.

Usuaria de TikTok comparte look para asistir a su divorcio

El video de una mujer compartiendo su look para asistir a su propio divorcio sorprendió a miles en redes sociales por lo inusual de la situación. La joven de 26 años explicó que tuvo una larga relación de 13 años con su pareja, pero que llegó a su fin pese a estar casada por civil y religioso. “Nadie te prepara para este momento. Nunca pensé que me iba a divorciar”, confesó.

Tras ello, explicó a sus seguidores que compartirá el look que usará para acudir a la firma de su divorcio. Explicó que llegar a este momento fue un proceso largo debido a que tuvo a que llegar a varios acuerdos con su expareja sobre el cuidado de sus tres hijos. Pero durante la grabación derramó varias lágrimas y conmovió a usuarios con sus palabras.

“Y yo creo que a pesar de todos los problemas que hemos tenido, este final es de los mejores regalos que él me pudo hacer y que yo le pude hacer. Creo que nadie te prepara para este momento. Mucha gente cuando me separé me decía, "Es que para por qué tuviste tres hijos." Obviamente, nunca pensé que me iba a divorciar. Obviamente, le agradezco la vida, lo que pasó, le agradezco la vida, estos 13 años que estuvimos juntos, me dio a mis hijos, que son mi adoración”, describió.

¿Qué es lo más importante para superar un divorcio?

De acuerdo a American Psychological Association (APA), lo más importante es permitirse vivir el duelo emocional de forma honesta, sin reprimir lo que se siente, mientras se trabaja en reconstruir la propia identidad fuera de la relación.

Esto implica aceptar la pérdida, buscar apoyo en amigos, familia o terapia, y enfocarse en el autocuidado físico y mental. Reconectar con lo que te hace bien, establecer nuevas rutinas y reconocer que el cierre también puede ser un nuevo comienzo son claves para avanzar con mayor claridad y fortaleza.

