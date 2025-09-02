Leslie Echavarría viajó junto a su pareja Mark Vito a Nueva York, pero ella bromea: “No tiene para el taxi”

Leslie Echavarría conocerá a los padres de Mark en Estados Unidos. | Foto: composición LR/ TikTok

La relación entre la empresaria Leslie Echavarría y Mark Vito sigue dando de qué hablar. Aunque llevan apenas cinco meses juntos, la pareja ya dio un importante paso al viajar a Nueva York para que Leslie conozca a los padres de Mark. Así mismo, compartieron parte de su viaje en TikTok y Leslie no tardó en bromear con algunas situaciones del viaje.

Leslie Echavarría y Mark Vito comparten su viaje a Nueva York

A través de sus redes sociales, la peruana compartió detalles del viaje, mostrando su entusiasmo por la experiencia, pero también dejando espacio para el humor con una broma que no pasó desapercibida: “Mark me hizo ir en subway porque no tiene para el taxi”.

En un clip de TikTok, Leslie documentó parte de su estadía en Estados Unidos, incluyendo una visita a tiendas de maquillaje y una jornada de compras. “Quedan pocas horas para conocer a mis suegritos”, comentó emocionada.

Los seguidores de la pareja celebraron el momento y destacaron la buena química entre ambos, mientras que otros no pudieron evitar reír con la espontaneidad de Leslie al revelar pequeños detalles del viaje.

¿Quién es Leslie Echavarría?

Leslie Echavarría Tello, una empresaria tacneña de 27 años, ganó reconocimiento por estar al frente del proyecto social Only One Coin, también llamado 'Inglés por un sol'. Gracias a su iniciativa educativa ganó presencia en redes sociales. Posee alrededor de 1 millón de seguidores en TikTok y 173 mil en Instagram.