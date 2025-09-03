La examiga íntima de Pamela Franco, Vanessa Pumarica, sorprendió en el programa 'Ponte en la cola' al contar que el futbolista Christian Cueva la llamó para reclamarle y discutir sobre los consejos que supuestamente le habría dado a la cantante respecto a su relación. Según relató, la llamada se tornó tensa y estuvo marcada por gritos y reproches.

“Yo simplemente le dije que no iba a conversar con una persona que solo tiene habilidad en las piernas, pero no inteligencia emocional ni intelectual”, afirmó Pumarica al recordar el enfrentamiento. La revelación generó polémica, ya que se dio en medio del distanciamiento que mantiene con Pamela Franco, con quien ya no tiene contacto cercano desde hace meses.

Examiga de Pamela Franco confiesa detalles de la llamada que le hizo Christian Cueva

Durante la entrevista con Michelle Soifer y Ricardo Rondón, la examiga de Pamela Franco explicó que la última vez que vio a la cantante fue en su cumpleaños, en julio pasado, y desde entonces no mantienen comunicación. En ese contexto, relató que recibió una llamada de Christian Cueva en la que el jugador de Emelec de Ecuador alzó la voz y le reclamó por haber aconsejado a la cumbiambera replantear su relación.

“Me llamó a reclamarme, alzándome la voz. Yo no le dejé hablar, le dije que no iba a conversar con una persona que para mí, solo tienen habilidad en las piernas y no tiene inteligencia emocional”, manifestó la examiga de la cantante, quien prefirió no continuar con la llamada por la actitud del futbolista.

“Jamás le aconsejé que no inicie una relación con él. Lo que sí le dije es que replantee las cosas, pero es ella quien lleva su relación”, precisó.

La examiga de la cantante agregó que le resultó extraño que el jugador se comunicara con ella, ya que no forma parte del entorno de la pareja. Incluso señaló que no puede afirmar si fue Cueva quien influyó en la decisión de Pamela de alejarse de su amistad.

Vanessa Pumarica opina sobre la relación entre Christian Cueva y Pamela Franco

Al ser consultada sobre si cree que Pamela Franco es feliz con el futbolista, Pumarica respondió que, según lo que ha visto, la cantante luce bien con él. Sin embargo, cuando le preguntaron si considera que Cueva podría serle infiel, su respuesta fue contundente: “No soy bruja ni tengo un sexto sentido. Espero de todo corazón que no, y si pasa, el tiempo lo demostrará”.

Asimismo, Vanessa Pumarica dejó en claro que decidió cortar su amistad con Pamela Franco para no generar conflictos ni ponerla en una situación incómoda. “Decidí dar un paso al costado porque no voy a poner a Pamela entre la amiga y su relación”, expresó.