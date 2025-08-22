Examiga íntima de Pamela Franco asegura que cantante es manipulada por Christian Cueva: "No es ella"

Tras casi quince años de amistad, Vanessa Pumarica anuncia que su amistad con la cantante, Pamela Franco, habría terminado. Vanessa confeso que hace casi cinco meses no mantiene contacto con Pamela, aunque aclaró que el cariño y el respeto entre ambas siempre habrá, la amiga de Franco confesó también que fue la cantante quien decidió ponerle fin y tomar distancia, decisión que Pumarica habría aceptado con dolor. Vanessa también comentó acerca del estado emocional de su examiga, señalando que no percibe la misma energía de antes. "Por el tiempo que la conozco, no es ella. Una persona feliz irradia felicidad y yo no la veo feliz”, afirmó en declaraciones.

Así mismo, Pumarica, advirtió que Pamela Franco se encuentra profundamente enamorada y que esto podría llevarla a un estado de vulnerabilidad emocional, de acuerdo con su apreciación cuando una persona se encuentra en esa condición puede volverse más "manipulable o influenciable", Pumarica no dudo en añadir que Pamela es una adulta capaz de tomar sus propias decisiones, pero entrever que el entorno de la cantante podría estar marcando su manera de actuar. Por otro lado, Vanessa agregó que también se encuentra alejada de Christian Cueva, con quien también compartía un espacio de amistad.

¿Qué dijo Vanessa Pumarica sobre Pamela Franco y Christian Cueva?

Durante su intervención, Vanessa Pumarica reveló que el cambio en la conducta de la cantante coincide con el tiempo de relación que tiene con Christian Cueva. Según comentó la empresaria, esta no reconoce a su íntima amiga y percibe que la cercanía con el futbolista podría estar influyendo en su comportamiento. Aunque Pumarica evito dar detalles sobre situaciones concretas, recalcó que 'no la ve feliz' y que espera en un futuro cercano que la cantante logre recuperar la plenitud y autenticidad que la caracterizaban en el pasado.

La empresaria también aseguró que su relación de amistad con Christian Cueva se encuentra completamente rota. “Nuestros pensamientos y caminos ya no son compatibles”, dijo, descartando cualquier vínculo con el jugador de fútbol. Con estas palabras, dejó en claro que no comparte el estilo de vida ni las decisiones que actualmente rodean a la pareja.

Pamela Franco evita apariciones públicas en televisión

La cantante de cumbia, Pamela Franco, habría evitado presentarse en programas de espectáculos y conceder entrevistas, lo que ha alimentado las especulaciones sobre su situación personal y su relación con Christian Cueva. Incluso en programas como el de Rebeca Escribens se comentó su ausencia, lo que reforzó las versiones sobre su distanciamiento del medio y de amistades de larga data como Vanessa Pumarica.