HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas
Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas     Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas     Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas     
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     
Espectáculos

Examiga íntima de Pamela Franco asegura que cantante es manipulada por Christian Cueva: "No es ella"

Vanessa Pumarica, quien era la 'mejor amiga' de Pamela Franco, asegura que actualmente ya no son amigas y que la cantante vendría siendo manipulada por el jugador. 

Examiga intima de Pamela Franco asegura cambios en la personalidad de la cantante.
Examiga intima de Pamela Franco asegura cambios en la personalidad de la cantante. | Foto: Composición LR

Tras casi quince años de amistad, Vanessa Pumarica anuncia que su amistad con la cantante, Pamela Franco, habría terminado. Vanessa confeso que hace casi cinco meses no mantiene contacto con Pamela, aunque aclaró que el cariño y el respeto entre ambas siempre habrá, la amiga de Franco confesó también que fue la cantante quien decidió ponerle fin y tomar distancia, decisión que Pumarica habría aceptado con dolor. Vanessa también comentó acerca del estado emocional de su examiga, señalando que no percibe la misma energía de antes. "Por el tiempo que la conozco, no es ella. Una persona feliz irradia felicidad y yo no la veo feliz”, afirmó en declaraciones.

Así mismo, Pumarica, advirtió que Pamela Franco se encuentra profundamente enamorada y que esto podría llevarla a un estado de vulnerabilidad emocional, de acuerdo con su apreciación cuando una persona se encuentra en esa condición puede volverse más "manipulable o influenciable", Pumarica no dudo en añadir que Pamela es una adulta capaz de tomar sus propias decisiones, pero entrever que el entorno de la cantante podría estar marcando su manera de actuar. Por otro lado, Vanessa agregó que también se encuentra alejada de Christian Cueva, con quien también compartía un espacio de amistad.

PUEDES VER: Magaly Medina califica de 'diva trasnochada' a Pamela Franco luego que plantara a Rebeca Escribens: "Ella quiere que no le lleven la contraria"

lr.pe

¿Qué dijo Vanessa Pumarica sobre Pamela Franco y Christian Cueva?

Durante su intervención, Vanessa Pumarica reveló que el cambio en la conducta de la cantante coincide con el tiempo de relación que tiene con Christian Cueva. Según comentó la empresaria, esta no reconoce a su íntima amiga y percibe que la cercanía con el futbolista podría estar influyendo en su comportamiento. Aunque Pumarica evito dar detalles sobre situaciones concretas, recalcó que 'no la ve feliz' y que espera en un futuro cercano que la cantante logre recuperar la plenitud y autenticidad que la caracterizaban en el pasado.

La empresaria también aseguró que su relación de amistad con Christian Cueva se encuentra completamente rota. “Nuestros pensamientos y caminos ya no son compatibles”, dijo, descartando cualquier vínculo con el jugador de fútbol. Con estas palabras, dejó en claro que no comparte el estilo de vida ni las decisiones que actualmente rodean a la pareja.

PUEDES VER: Magaly Medina lanza fuerte comentario contra Samahara Lobaton tras pedir 30.000 soles a Youna: "También estará manteniendo a Brian, no sabemos"

lr.pe

Pamela Franco evita apariciones públicas en televisión

La cantante de cumbia, Pamela Franco, habría evitado presentarse en programas de espectáculos y conceder entrevistas, lo que ha alimentado las especulaciones sobre su situación personal y su relación con Christian Cueva. Incluso en programas como el de Rebeca Escribens se comentó su ausencia, lo que reforzó las versiones sobre su distanciamiento del medio y de amistades de larga data como Vanessa Pumarica.

Notas relacionadas
Gustavo Salcedo pediría la mitad de los bienes con Maju Mantilla tras oficializar ruptura, según Pati Lorena

Gustavo Salcedo pediría la mitad de los bienes con Maju Mantilla tras oficializar ruptura, según Pati Lorena

LEER MÁS
Maju Mantilla recibe mensaje de apoyo de Magaly Medina tras anunciar su separación: "Se merece un amor bonito"

Maju Mantilla recibe mensaje de apoyo de Magaly Medina tras anunciar su separación: "Se merece un amor bonito"

LEER MÁS
Pamela Franco niega haber huido de Rebeca Escribens y aclara por qué no se presentó a entrevista: "Son cosas que pasan"

Pamela Franco niega haber huido de Rebeca Escribens y aclara por qué no se presentó a entrevista: "Son cosas que pasan"

LEER MÁS
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ponen fin a 13 años de matrimonio: así comenzó su historia de amor en 2004

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ponen fin a 13 años de matrimonio: así comenzó su historia de amor en 2004

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mariana de la Vega, la mujer ampayada con Gustavo Salcedo, comparte un post tras ruptura con Maju Mantilla: “Algo está mal”

Mariana de la Vega, la mujer ampayada con Gustavo Salcedo, comparte un post tras ruptura con Maju Mantilla: “Algo está mal”

LEER MÁS
Flavia Laos revela que enfrenta problema de salud tras ser comparada con Susy Díaz: "No me duele"

Flavia Laos revela que enfrenta problema de salud tras ser comparada con Susy Díaz: "No me duele"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

LEER MÁS
Paul Vega acepta que rechazó saludo de niña con habilidades especiales y explica lo que realmente sucedió: "No trato así a la gente"

Paul Vega acepta que rechazó saludo de niña con habilidades especiales y explica lo que realmente sucedió: "No trato así a la gente"

LEER MÁS
Maju Mantilla: su esposo anuncia fin de su matrimonio con ex Miss Mundo

Maju Mantilla: su esposo anuncia fin de su matrimonio con ex Miss Mundo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hallan cadáver de hombre cerca de colegio en Ventanilla: habría sido baleado en pleno descampado

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Espectáculos

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Magaly Medina cuestiona el anuncio público de Gustavo Salcedo tras su separación con Maju Mantilla: ''Decía que la pública es ella"

Rodrigo González y Gigi Mitre defienden a Maju Mantilla y se van con todo contra Gustavo Salcedo: "Florerazo"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota