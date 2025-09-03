HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Pamela López responde tajante si permitirá que Pamela Franco acompañe a Christian Cueva cuando salga con sus hijos

Pamela López se pronunció en entrevista con 'Magaly TV, la firme' sobre la posibilidad de que sus hijos pasen tiempo con Pamela Franco y Christian Cueva. Su respuesta fue firme y reveló detalles inéditos sobre su actual relación con el futbolista.

Pamela López y Pamela Franco estuvieron vinculadas en más de un enfrentamiento. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Luego de varios meses distanciado de sus hijos, Christian Cueva se reencontró con ellos recientemente. Sin embargo, la posibilidad de que su actual pareja, la cantante Pamela Franco, participe en ese tipo de encuentros fue descartada de forma contundente por Pamela López, madre de los menores.

Durante una entrevista exclusiva para el programa 'Magaly TV, la firme', Pamela López aclaró que no permitirá que sus hijos compartan espacios con Pamela Franco y Christian Cueva en este momento. La influencer fue enfática en su postura, destacando que actualmente no existen las condiciones emocionales ni familiares para que ese acercamiento ocurra.

PUEDES VER: Pamela López sorprende con curiosa reacción en vivo tras ver besos y caricias de Christian Cueva con Pamela Franco

lr.pe

Pamela López descarta encuentro de sus hijos con Pamela Franco y Christian Cueva

Ante la consulta directa de Magaly Medina sobre si permitiría que Christian Cueva lleve a sus hijos a una salida familiar junto a Pamela Franco, la respuesta de Pamela López fue tajante: “No, en este momento no es posible”. La influencer y madre de familia sostuvo que sus hijos aún no comprenden las razones por las cuales el futbolista abandonó el hogar.

"Se mueren por tocarles el tema de por qué se fue", confesó López durante la entrevista televisada. Además, subrayó que su prioridad es preservar la estabilidad emocional de los menores, quienes todavía están procesando la separación de sus padres.

López también recordó que Christian Cueva se encuentra en un proceso de terapia psicológica, y aunque espera que eventualmente pueda tomar mejores decisiones respecto al entorno de sus hijos, por ahora, no permitirá la participación de la cantante de cumbia en las actividades familiares.

PUEDES VER: Pamela López consternada al revelar que Christian Cueva habría dejado al cuidado de un 'desconocido' a su hija de 6 años

lr.pe

¿Cómo se comunica Pamela López con Christian Cueva?

Además de pronunciarse sobre Pamela Franco y Christian Cueva, la madre de familia también reveló detalles sobre la comunicación que mantiene con su expareja. Pamela López explicó que el diálogo entre ambos se limita exclusivamente a temas relacionados con sus hijos y que se realiza de forma muy formal.

“Nos referimos como ‘Sra. López’ y ‘Sr. Cueva’, obviamente no son sus palabras, no hay forma que él las redacte”, reveló la influencer durante su conversación con Magaly Medina. Esta inusual forma de comunicación, según ella, refleja la distancia que existe actualmente entre ambos.

