La cantante de Corazón Serrano, Cielo Fernández, sorprendió a sus fans luego de que se filtraran imágenes en las que aparece muy cercana a Axel Medina, integrante de La Única Tropical. Esto ocurre semanas después de que la joven artista negara rotundamente tener una relación sentimental con el cumbiambero, a quien se le vinculó con ella tras su separación.

Los videos y fotografías, que expuso el tiktoker Fernando León, muestran a la cumbiambera y el cantante compartiendo juntos en una fiesta privada por el 27 aniversario de La Única Tropical, celebrada en Sechura el último fin de semana. “Tenemos una amistad y la verdad me cae muy bien, es una persona muy sencilla, muy humilde, es muy talentoso. Yo también lo admiro como cantante”, había declarado previamente la artista de 18 años a Radio Nueva Q.

Cielo Fernández y Axel Medina son captados juntos por primera vez

En las grabaciones, se observa a la joven intérprete sentada en la misma mesa que Axel Medina, conversando y mostrando una notoria cercanía. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que, tras el evento, ambos asistieron juntos a una picantería en Piura, donde posaron, por separados, junto con el dueño del local.

Los rumores de un romance no se hicieron esperar, sobre todo porque la exesposa de Axel Medina había señalado públicamente a Cielo Fernández como la supuesta responsable de su separación a inicios de 2025. Sin embargo, la integrante de Corazón Serrano ha insistido en que solo mantiene una amistad con el cantante.

Axel Medina confiesa cómo conoció a Cielo Fernández de Corazón Serrano

El cantante Axel Medina, vocalista de La Única Tropical, aclaró en una entrevista en 'El reventonazo de La Chola Chabuca' que nunca existió una infidelidad en su vínculo con Cielo Fernández. El artista expuso que su acercamiento con la joven ocurrió después de haber finalizado su relación anterior y que la conoció en un evento en Chiclayo, cuando ella todavía formaba parte de Son del Duke. Desde ese momento, ambos mantuvieron contacto frecuente.

“Salimos buen tiempo, estuvimos saliendo y hasta hoy mantenemos comunicación”, comentó el cantante de 24 años, resaltando que “nadie se metió en la relación de nadie”. Aunque reconoció que compartieron momentos especiales, Medina fue enfático al señalar que actualmente solo existe una amistad entre ellos. “Ya no nos hemos visto, exacto”, agregó con firmeza al referirse a su presente sentimental.