Cielo Fernández, cantante de Corazón Serrano, se pronunció por primera vez sobre su vínculo con Axel Medina, integrante de La Única Tropical, luego de meses de especulaciones. Las sospechas surgieron tras las declaraciones de Angie Stefany, expareja del cantante, quien acusó a la joven de haber sido la causante de su separación. Desde entonces, los rumores sobre un supuesto romance entre ambos artistas no han dejado de circular en redes.

En una reciente entrevista para Radio Nueva Q, la cantante de Corazón Serrano fue consultada directamente sobre el tema y no dudó en responder con firmeza. “Yo lo admiro como cantante”, dijo la joven, quien aseguró que entre ambos solo existe una amistad y respeto como colegas. Esto se dio semanas después de que Axel Medina también se pronunciara, aclarando que mantienen una relación estrictamente amistosa, sin ningún vínculo sentimental ni más allá de lo profesional.

Cielo Fernández se sincera sobre su vínculo con Axel Medina

La exvocalista de Son del Duke decidió romper su silencio tras varios meses de rumores sobre su presunta relación con Axel Medina, cantante de La Única Tropical. En Radio Nueva Q, Cielo Fernández fue consultada por las declaraciones que dio el joven artista semanas atrás, en las que aseguraba que entre ambos solo había una amistad. La actual integrante de Corazón Serrano confirmó esta versión y reveló cómo es realmente su relación con él.

“Tenemos una amistad y la verdad me cae muy bien, es una persona muy sencilla, muy humilde, es muy talentoso. Yo también lo admiro como cantante”, comentó la artista de 18 años, dejando en claro que entre ellos no existe ninguna relación romántica.

Cielo Fernández también se refirió a las críticas que ha estado recibiendo en los últimos meses. Lejos de afectarle, aseguró que ha aprendido a manejar las críticas y centrarse en lo positivo. “Los haters son como unos mensajes que me construyen también, porque las críticas a las finales a mí me resbalan. Estoy tranquila, estoy feliz con mi trabajo, amo lo que estoy haciendo y estoy feliz con la oportunidad que me ofreció Corazón Serrano”, expresó con firmeza.

¿Qué dijo Axel Medina sobre su vínculo con Cielo Fernández?

Por su parte, Axel Medina, vocalista de La Única Tropical, habló en “El reventonazo de La Chola Chabuca” y aclaró que entre él y Cielo Fernández nunca hubo una infidelidad, ya que su acercamiento ocurrió después de haber terminado su anterior relación. Según relató, conoció a la joven artista en un evento en Chiclayo, cuando ella aún integraba Son del Duke, y desde entonces mantuvieron contacto constante.

“Salimos buen tiempo, estuvimos saliendo y hasta hoy mantenemos comunicación”, comentó el cantante de 24 años, quien remarcó que “nadie se metió en la relación de nadie”. Si bien reconoció que compartieron momentos juntos, dejó claro que actualmente solo los une una amistad. “Ya no nos hemos visto, exacto”, dijo con firmeza al referirse a su presente sentimental.