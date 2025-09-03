'La Segura', esposa de Baladán, revela su situación actual con María Pía tras polémica: "Estaba incómoda"

La Segura, la reconocida influencer colombiana y actual esposa del uruguayo Ignacio Baladán, decidió aclarar de una vez por todas los rumores que se desataron en redes sociales tras la difusión de un video en el que aparecen ella, su pareja y la conductora peruana María Pía Copello. En las imágenes, algunos seguidores interpretaron que la modelo colombiana se mostraba incómoda durante la reunión.

¿Qué dijo la esposa de Ignacio Baladán “La Segura” acerca de su amistad con María Pía Copello?

Sin embargo, fiel a su estilo directo, La Segura utilizó su cuenta de TikTok para desmentir estos rumores y explicar con claridad lo sucedido. Con un tono relajado y divertido, la influencer expresó: “¿Que yo estaba incómoda en el supuesto video que subió Pía, la amiga de mi esposo? ¿Cuál incómoda, mami? Yo he visto ese video y lo único que pienso es en el solazo que estaba ese día… Pía me cae hipermegabien, estábamos en la casa de Pía”. Con estas palabras, dejó en evidencia que no existe ningún tipo de problema con la popular conductora y que, por el contrario, mantienen una relación cordial y amistosa.

La Segura resaltó que en ningún momento se sintió incómoda y que la buena onda con María Pía se mantiene intacta. Además, aprovechó para destacar el ambiente positivo que se vivió en el encuentro, reafirmando que las versiones que hablaban de tensiones no eran más que malinterpretaciones de los usuarios.

La Segura dejó claro que no existe ninguna rivalidad ni incomodidad con María Pía Copello. Al contrario, afirmó que siente aprecio por ella. De esta manera, la esposa de Ignacio Baladán aclaró cualquier malentendido y confirmó que entre ellas prevalece una buena relación.

