HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025?
¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025?     ¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025?     ¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025?     
Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.
Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.     Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.     Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.     
Espectáculos

Mónica Sánchez impacta al revelar su edad y confiesa el secreto que la mantiene 'joven': "(Los años) me han traído bienestar"

Sin temor a revelar su edad real, Mónica Sánchez confesó su edad y dejó a todos intrigados al mencionar que su apariencia no se debe a cirugías, sino a un secreto que muy pocos conocen.

Mónica Sánchez es recordada por su papel en 'Al fondo hay sitio'. Foto: composición LR/difusión
Mónica Sánchez es recordada por su papel en 'Al fondo hay sitio'. Foto: composición LR/difusión

Mónica Sánchez sorprendió a sus seguidores al revelar su edad en una reciente entrevista con Trome. Pese a ser una de las artistas más vigentes del medio, la protagonista de 'Eres mi bien' de Latina Televisión aclaró que no tiene ningún problema en hablar sobre los años que lleva encima y que, por el contrario, se siente plena. “No tengo ningún problema con la edad porque siento que (los años) me han traído bienestar”, declaró.

La actriz peruana, quien es recordada por su papel como ‘Charito’ en 'Al fondo hay sitio', aseguró que muchas personas le suelen restar edad. “Siempre me echan menos”, comentó, explicando que nunca se ha sentido intimidada por los 55 años que tiene.

PUEDES VER: Kiara Lozano confronta a fans por momento incómodo en concierto de Corazón Serrano en Huamachuco: 'Sinvergüenzas'

lr.pe

Mónica Sánchez revela su edad y su secreto para lucir 'joven'

Durante la entrevista, Mónica Sánchez reveló que a sus 55 años no ha necesitado de cirugías estéticas para lucir de menos edad y confesó que la clave está lejos de cualquier tratamiento costoso. “Es una chamba interna de mantener el espíritu joven; la pasión, el asombro juvenil y mirar la vida como de otra forma”, explicó.

Además, se refirió a aquellas mujeres que evitan hablar de su edad: “Cada uno vive sus historias, sus temores”, expresó con respeto. La actriz puso como ejemplo a su madre, quien la tuvo a los 43 años y hoy, a los 95, se mantiene lúcida, sin el uso de lentes y realizando crucigramas.

PUEDES VER: Christian Cueva termina con rumores sobre supuesta ruptura luego de que Pamela Franco borrara sus fotos: 'Mi amor'

lr.pe

¿Quién es la pareja de Mónica Sánchez?

La nueva pareja de Mónica Sánchez se llama Daniel Sacroisky, conocido artísticamente como Daniel Sacro. Tiene 44 años, es argentino y se desempeña como músico, publicista y escritor. Llegó al Perú hace casi diez años para ampliar las operaciones de su agencia publicitaria y, durante su estadía, desarrolló su faceta artística.

En nuestro país publicó un libro para niños junto al actor Rómulo Franco y lanzó su primer disco. En enero de 2024, Mónica Sánchez hizo pública su relación con un emotivo mensaje en redes sociales. La pareja mantiene una diferencia de edad de 11 años, la cual no ha sido impedimento para consolidar su historia de amor.

Notas relacionadas
Mónica Sánchez pasa tremendo susto y se salva de aparatosa caída en conferencia de prensa de su nueva novela 'Eres mi bien'

Mónica Sánchez pasa tremendo susto y se salva de aparatosa caída en conferencia de prensa de su nueva novela 'Eres mi bien'

LEER MÁS
Mónica Sánchez se despide de Óscar Carrillo con sentidas palabras: “Difícil asimilar tu partida”

Mónica Sánchez se despide de Óscar Carrillo con sentidas palabras: “Difícil asimilar tu partida”

LEER MÁS
El plantón y una protesta que reúne a cientos de artistas

El plantón y una protesta que reúne a cientos de artistas

LEER MÁS
El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

LEER MÁS
El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Milett Figueroa tiene inesperada respuesta al recordar romance con Christian Meier: “Me estás metiendo en problemas”

Milett Figueroa tiene inesperada respuesta al recordar romance con Christian Meier: “Me estás metiendo en problemas”

LEER MÁS
Giuseppe Benignini, expareja de Micheille Soifer, rompe en llanto tras confesar que estuvo con un hombre por dinero: "Me siento mal"

Giuseppe Benignini, expareja de Micheille Soifer, rompe en llanto tras confesar que estuvo con un hombre por dinero: "Me siento mal"

LEER MÁS
Rafael Fernández, exesposo de Karla Tarazona, revela su lucha contra el síndrome de Guillain-Barré: “Estuve 8 días en UCI”

Rafael Fernández, exesposo de Karla Tarazona, revela su lucha contra el síndrome de Guillain-Barré: “Estuve 8 días en UCI”

LEER MÁS
Pamela López enfurece en vivo tras múltiples críticas a su novio Paul Michael: "No mantengo a mi colágeno"

Pamela López enfurece en vivo tras múltiples críticas a su novio Paul Michael: "No mantengo a mi colágeno"

LEER MÁS
Viuda de Paul Flores lanza fuerte mensaje en medio de conflicto con Armonía 10 por indemnización: “Se acercan solo por morbo”

Viuda de Paul Flores lanza fuerte mensaje en medio de conflicto con Armonía 10 por indemnización: “Se acercan solo por morbo”

LEER MÁS
Christian Cueva termina con rumores sobre supuesta ruptura luego de que Pamela Franco borrara sus fotos: “Mi amor”

Christian Cueva termina con rumores sobre supuesta ruptura luego de que Pamela Franco borrara sus fotos: “Mi amor”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Espectáculos

Pamela López lanza fuerte mensaje a Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: “Uno elige dónde estar”

Melissa Loza confirma que sigue distanciada de su hermana Tepha Loza pese a reconciliación: “No tenemos cercanía”

Nodal le pide disculpas a Cazzu tras revelar detalles de su ruptura y defiende a Ángela Aguilar: "Yo me mega enamoré"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota