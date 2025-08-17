Mónica Sánchez sorprendió a sus seguidores al revelar su edad en una reciente entrevista con Trome. Pese a ser una de las artistas más vigentes del medio, la protagonista de 'Eres mi bien' de Latina Televisión aclaró que no tiene ningún problema en hablar sobre los años que lleva encima y que, por el contrario, se siente plena. “No tengo ningún problema con la edad porque siento que (los años) me han traído bienestar”, declaró.

La actriz peruana, quien es recordada por su papel como ‘Charito’ en 'Al fondo hay sitio', aseguró que muchas personas le suelen restar edad. “Siempre me echan menos”, comentó, explicando que nunca se ha sentido intimidada por los 55 años que tiene.

Mónica Sánchez revela su edad y su secreto para lucir 'joven'

Durante la entrevista, Mónica Sánchez reveló que a sus 55 años no ha necesitado de cirugías estéticas para lucir de menos edad y confesó que la clave está lejos de cualquier tratamiento costoso. “Es una chamba interna de mantener el espíritu joven; la pasión, el asombro juvenil y mirar la vida como de otra forma”, explicó.

Además, se refirió a aquellas mujeres que evitan hablar de su edad: “Cada uno vive sus historias, sus temores”, expresó con respeto. La actriz puso como ejemplo a su madre, quien la tuvo a los 43 años y hoy, a los 95, se mantiene lúcida, sin el uso de lentes y realizando crucigramas.

¿Quién es la pareja de Mónica Sánchez?

La nueva pareja de Mónica Sánchez se llama Daniel Sacroisky, conocido artísticamente como Daniel Sacro. Tiene 44 años, es argentino y se desempeña como músico, publicista y escritor. Llegó al Perú hace casi diez años para ampliar las operaciones de su agencia publicitaria y, durante su estadía, desarrolló su faceta artística.

En nuestro país publicó un libro para niños junto al actor Rómulo Franco y lanzó su primer disco. En enero de 2024, Mónica Sánchez hizo pública su relación con un emotivo mensaje en redes sociales. La pareja mantiene una diferencia de edad de 11 años, la cual no ha sido impedimento para consolidar su historia de amor.