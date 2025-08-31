Susana Alvarado pasa terrible susto tras ser golpeada por un dron durante concierto en Chiclayo

El video del accidente se volvió viral en redes sociales, donde usuarios elogiaron la profesionalidad de Susana Alvarado al regresar al escenario tras el incidente inesperado. | Foto: composición LR/ TikTok / @celm0994

Durante un concierto de Corazón Serrano en Chiclayo, una de las integrantes, Susana Alvarado, protagonizó un penoso accidente en plena presentación. El video, como era de esperarse, no tardó en volverse tendencia en las redes sociales.

Susana Alvarado estaba al frente de su público cantando uno de sus emblemáticos temas 'Lo siento', cuando el responsable de manejar uno de los drones con el que grababa la presentación de la emblemática agrupación, se acercó demasiado y terminó impactando en la frente de la cantante.

Dron golpea en la frente a Susana Alvarado

La joven no imaginó que el dron la golpearía, lo que alarmó a sus compañeras, quienes corrieron para auxiliarla. Afortunadamente, solo se trató de un susto y luego de unos minutos, la presentación continuó con normalidad.

Los espectadores se quedaron sorprendidos, puesto que el accidente pudo pasar a mayores, tras el golpe que sufrió Alvarado en la frente. El animador pidió al público que le den un aplauso a la joven cantante para continuar con el espectáculo.

“Me quito el sombrero con su actitud profesional”, “Hasta el dron quiere robarle un beso a Susana Alvarado”, “Susana Alvarado debe denunciar y capturar al dueño”, “Susana Alvarado, toda una profesional. Supo controlar y regresó al escenario”, “A tomar medidas correctivas. Es un error que pudo tener consecuencias más graves”, opinaron los usuarios en TikTok.

¿Quién es Susana Alvarado?

Susana Alvarado Carmen es una de las principales voces de Corazón Serrano. Desde muy pequeña soñó con convertirse en cantante y este anhelo se le cumplió cuando ingresó a Corazón Serrano. Antes de pertenecer a la emblemática agrupación, Susana hizo casting para la orquesta ‘El Encanto de Corazón’, también de los hermanos Guerrero Neira, pero terminó formando parte de ‘Corazón Serrano’.