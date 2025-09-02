HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Ethel Pozo rompe en llanto al despedirse de su hija mayor que inicia estudios universitarios en España: "En casita te esperamos"

La conductora de 'América hoy' compartió la conmovedora despedida de su hija mayor, quien comienza sus estudios en una prestigiosa universidad en España.

Ethel Pozo tiene dos hijas. Foto: composición LR/difusión/Instagram/lapozo
La conductora de televisión Ethel Pozo vivió uno de los momentos más emotivos de su vida al despedir a su hija mayor, Doménica, quien viajó a España para iniciar sus estudios universitarios. Tras acompañarla en este nuevo proceso académico, la hija de Gisela Valcárcel no pudo evitar romper en llanto al verla iniciar una etapa llena de sueños y retos lejos de casa.

“Hoy estamos aquí, en tu primer día en la universidad. Empiezas tu vida universitaria, mi amor. Estamos en España, abrazando tus sueños y viendo cómo te convertiste en una hermosa mujer. Ya no vas cogida de mi mano, las dos sabemos que toca caminar sola, pero siempre que voltees y me necesites te prometo que estaré para ti”, expresó la conductora de 'América hoy' en redes sociales junto a un emotivo video de despedida.

Ethel Pozo protagoniza conmovedora despedida de su hija en España

Ethel Pozo viajó a España junto a su hija mayor para acompañarla en su primer día en la universidad. Durante más de una semana permaneció en el país europeo, donde compartieron momentos familiares antes de que Doménica iniciara oficialmente sus clases. La conductora de 'América hoy' documentó en sus redes sociales cada instante.

En las imágenes difundidas, se observa cómo la nieta mayor de Gisela Valcárcel ingresa al campus universitario mientras su madre la acompaña. “Dome, contigo me convertí en mamá y me hiciste conocer ese amor tan infinito que jamás imaginé que se podía sentir”, escribió Pozo, recordando que su primogénita fue quien le dio la oportunidad de experimentar la maternidad por primera vez.

La publicación conmovió a miles de seguidores, quienes enviaron mensajes de aliento y respaldo a la conductora por este nuevo reto familiar. Incluso, Gisela Valcárcel comentó en el video: “Te amo, hija, sé lo que sientes y sé lo gran madre e hija que eres. Es un momento de agradecimiento aunque, claro, las lágrimas no se pueden evitar”.

¿Qué carrera universitaria estudia la hija mayor de Ethel Pozo?

Doménica, de 18 años, inició la carrera de Arquitectura en una prestigiosa universidad de España, cumpliendo así uno de sus más grandes sueños académicos. Según contó Ethel Pozo, durante todo el 2024 su hija se preparó arduamente para postular a esta casa de estudios, proceso que vivieron juntas con ansiedad, ilusión y mucha dedicación.

El pasado 21 de enero, la conductora celebró en redes sociales la noticia de que su hija había sido admitida. “Durante todo el 2024 mi hija mayor se preparó para postular a la universidad de sus sueños, su anhelo, ser arquitecta, y yo la acompañé en cada paso de la postulación. Hoy, después de un año de preparación, llegó el gran día”, recordó Ethel en aquella ocasión.

